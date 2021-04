Canzone Segreta/ Diretta e ospiti: Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi

Canzone Segreta, anticipazioni e diretta ultima puntata 20 aprile

Serena Rossi, dopo aver regalato quattro serate ricche di emozioni, torna in onda eccezionalmente oggi, martedì 20 aprile, per la quinta ed ultima puntata di Canzone segreta, lo show che ha fatto vivere momenti speciali a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica e del cinema che, grazie ad amici e parenti, hanno potuto ripercorrere i momenti più belli della propria vita. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori di Raiuno il venerdì sera, questa settimana, Serena Rossi e Canzone segreta, per l’ultimo appuntamento, si trasferiscono al martedì sera lasciando la prima serata di venerdì 23 aprile a Carlo Conti e alla nuova edizione di Top 10. Cosa accadrà, dunque, durante l’ultima puntata di Canzone Segreta? Quali ospiti si accomoderanno sulla famosa poltrona bianca lasciandosi travolgere dalle emozioni? La settimana scorsa, a vivere momenti davvero speciali sono stati Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini. A chi toccherà, invece, questa sera?

Gli ospiti dell’ultima puntata di Canzone Segreta

Tre, grandi ospiti per la quinta ed ultima puntata di Canzone Segreta dal titolo “Stasera Canzoni Segrete”. Serena Rossi accoglierà nello studio dello show di Raiuno uno dei più grandi campioni italiani come Adriano Panatta, l’attore e conduttore Max Giusti e la giornalista e conduttrice Cristina Parodi. Tutti e tre vivranno dei momenti speciali e saranno omaggiati con la loro canzone segreta che sarà cantata da un cantante o da un gruppo. Nel corso della serata, inoltre, sarà possibile rivivere alcune delle sorprese più belle trasmesse durante le prime quattro puntate ovvero Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith. Serena Rossi, poi, al termine della serata, omaggerà le vittime di covid i cui nomi scorreranno sul videowall intonando uno dei brani più belli della musica italiana ovvero “La cura” di Franco Battiato.

