Canzone Segreta/ Diretta e ospiti: Belen Rodriguez, Alessio Boni, Marco Bocci, Orietta Berti, Ornella Muti…

Canzone Segreta, anticipazioni e diretta puntata 9 aprile

Dopo la pausa della settimana scorsa per lasciare spazio alla Via Crucis, oggi, venerdì 9 aprile, in prima serata su Raiuno, torna in onda Serena Rossi con una nuova puntata di Canzone Segreta. Lo show che regala sorprese ed emozioni indimenticabili ai propri ospiti, sta conquistando l’affetto del pubblico che, in ogni appuntamento, scopre il lato più emotivo dei vari personaggi che accettano l’invito della padrona di casa. In ogni puntata, i protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica e del giornalismo si accomodano sulla poltrona bianca per lasciarsi travolgere dalle emozioni. Nell’ultima puntata trasmessa, tra i momenti che sono piaciuti di più al pubblico c’è quello che ha visto coinvolti Gigi D’Alessio, Paola Perego e Francesca Fialdini. Tutte sorprese che hanno stupito piacevolmente i protagonisti e gli stessi telespettatori. Chi si accomoderà, invece, questa sera sulla famosa poltrona bianca?

Gli ospiti di Canzone Segreta del 9 aprile

Musica, immagini, fotografie e filmini sono gli ingredienti di ogni puntata di Canzone Segreta attraverso i quali gli ospiti di Serena Rossi i momenti più importanti della sua vita. Gli ospiti di questa sera saranno: Orietta Berti che, reduce dal successo ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, è pronta ed emozionarsi rivivendo momenti indimenticabili della sua vita privata, ma anche della sua carriera; Belen Rodriguez che tra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Luna Marì, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese, Ornella Muti, mamma e nonna innamorata dei figli e dei nipoti, Eleonora Daniele che, lo scorso anno è diventata mamma per la prima volta della piccola Carlotta e, infine, gli attori Marco Bocci e Alessio Boni che, da domenica 11 aprile, tornerà in onda su Raiuno con la seconda stagione de La compagnia del cigno. Anche la puntata di questa sera dello show di Raiuno, dunque, sarà ricco di emozioni, sorpresa, musica e momenti commoventi.

