Canzone Segreta/ Diretta e ospiti: da Anna Valle, Giancarlo Giannini, Simona Ventura a Valeria Fabrizi

CANZONE SEGRETA, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 16 APRILE

Venerdì 16 aprile, in prima serata su Raiuno, tornano le emozioni di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi che, in ogni puntata, regala emozioni e grandi sorprese che emozionano sia i protagonisti che i telespettatori. Dopo essere stata personalmente la protagonista di una sorpresa che le è stata organizzata dalla redazione e che, tra gli altri, ha portato sul palco i genitori e il compagno Davide Devenuto, questa sera, Serena Rossi tornerà ad indossare unicamente i panni della conduttrice per regalare dei momenti davvero speciali ai suoi ospiti. Seduti dalla poltrona bianca, elemento imprescindibile del programma, tutti gli ospiti della serata avranno la possibilità di rivivere momenti importanti ed emozionanti della loro vita privata rivedendo anche persone che non vedevano da qualche tempo. Chi saranno, dunque, i destinatari delle sorprese della puntata odierna di Canzone Segreta?

GLI OSPITI DI CANZONE SEGRETA DEL 16 APRILE

Tornata in tv con la seconda stagione della fiction “La compagnia del cigno” in cui recita accanto ad Alessio Boni, Anna Valle è tra gli ospiti del nuovo appuntamento con Canzone Segreta. Mamma, moglie e donna carriera, sarà pronta a lasciarsi travolgere dalle emozioni che amici e parenti le regaleranno. Grandi emozioni vivrà anche Enrico Brignano, tornato in tv con le nuove puntata dello show “Un’ora sola vi vorrei” e che tra qualche mese diventerà padre per la seconda volta. Il mondo del cinema sarà un assoluto protagonista questa sera.

Tra gli ospiti di Serena Rossi, infatti, figurano due degli attori più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori come Giancarlo Giannini e Massimo Ghini. Entrambi protagonisti di pagine importanti della recitazione italiana, si accomoderanno sulla poltrona bianca aprendo anche i cassetti dei ricordi per rivivere con il pubblico di Raiuno momenti importantissimi della loro carriera, ma anche della vita privata. Infine ci saranno anche Simona Ventura e Valeria Fabrizi. Tutti gli ospiti della serata, dopo aver ripercorso attraverso immagini e filmati, la propria storia, riceveranno una sorpresa canora da parte di un cantante, di un amico o di un gruppo.

