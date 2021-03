Canzone segreta/ Diretta e ospiti: da Luca Argentero a Franca Leosini

Canzone segreta: anticipazioni e ospiti prima puntata

Venerdì 12 marzo, in prima serata, Raiuno trasmette la prima di cinque puntate di “Canzone segreta”, il nuovo show emotivo con tutte le caratteristiche del varietà. Al timone della nuova trasmissione Rai c’è Serena Rossi, attrice e conduttrice tra le più amate dal pubblico. Nel corso delle varie puntate, personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, della musica, del giornalismo e non solo si alterneranno vivendo grandi emozioni grazie a racconti, aneddoti, sorprese e canzoni. I vari ospiti, dalla poltrona bianca, si godranno le sorprese che Serena Rossi, insieme ai cantanti presenti in puntata, ha organizzato per regalare loro un momento speciale.

“E’ un programma fatto con amore. Ho detto di sì perché mi ci ritrovo tanto, vivo di emozioni e di musica. Mi sento molto a mio agio. Spero che tutto ciò arriverà agli ospiti e alle persone che ci seguiranno da casa. Canzone segreta è una carezza sul cuore e ne abbiamo tutti bisogno in questo momento”, ha detto Serena Rossi in conferenza stampa.

Gli ospiti della prima puntata di Canzone segreta

Serena Rossi è pronta ad accogliere nello studio di “Canzone Segreta, in questa prima puntata, grandi ospiti che vivranno intense emozioni svelando al pubblico un lato inedito di se stessi. Nel corso della serata, sulla poltrona bianca, elemento portante dello show di Raiuno, si alterneranno Luca Argentero che, dopo essere diventato papà della piccola Nina Speranza, convolerà presto a nozze con la compagna Cristina Marino, Carlo Conti che potrebbe emozionarsi con filmati dedicati alla moglie Francesca e al figlio Matteo, Cesare Bocci, Franca Leosini che mostrerà un lato nuovo al pubblico della Rai,l’ex calciatore Marco Tardelli, Virginia Raffaele e Veronica Pivetti.

Come funziona il format di Canzone segreta

Attraverso le prime note di una canzone, l’ospite rivive i momenti più importanti della sua vita attraverso filmati e racconti. Dopo aver ripercorso la propria storia, ascolterà la propria canzone del cuore che, per l’occasione, sarà eseguita da un cantante o una band con un nuovo arrangiamento regalando nuove ed intense emozioni all’ospite. Canzone Segreta, dunque, regalerà emozioni non solo ai protagonisti, ma anche ai telespettatori. Lo show può essere seguito in diretta su Raiuno o in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.



