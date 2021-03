Canzone Segreta/ Diretta e ospiti: da Mika a Michele Placido e Romina Power

Canzone Segreta, anticipazioni e ospiti seconda puntata

Dopo il successo della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 4.168.000 spettatori pari al 19.3% di share battendo la replica della puntata di Ciao Darwin – A Grande richiesta che ha portato a casa 2.594.000 spettatori pari al 13.4% di share, venerdì 19 marzo, in prima serata su Raiuno, Serena Rossi conduce la seconda puntata di Canzone Segreta, lo show emozionante che regala agli ospiti la possibilità di ricevere sorprese da persone importanti della propria vita attraverso la propria canzone del cuore. Durante la prima puntata, particolarmente commovente, è stato il momento di Marco Tardelli. Il pubblico, tuttavia, ha apprezzato anche le emozioni che hanno regalato Veronica Peparini, Cesare Bocci, Virginia Raffaele, Carlo Conti, Luca Argentero e Franca Leosini che, per la prima volta, ha mostrato una parte inedita di se stessa.

Anche la seconda puntata di Canzone Segreta sarà ricca di ospiti. Serena Rossi, anche questa sera, accoglierà personaggi del mondo dello spert, della musica, del cinema e delle televisione che, attraverso la propria canzone del cuore, apriranno i cassetti dei ricordi condividendo con il pubblico racconti inediti.

Gli ospiti della seconda puntata di Canzone Segreta

Grandi ospiti per la seconda puntata di Canzone Segreta che, nel corso della serata, si accomoderanno sulla poltrona bianca, elemento imprescindibile del programma, pronti a vivere emozioni indescrivibili. A godersi la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà durante il loro momento speciali, saranno: il cantante Mika che, in tante occasioni, ha emozionato il pubblico italiano con la sua storia, l’amatissima Romina Power, l’ex calciatore e oggi allenatore Ciro Ferrara, la cantante Marcella Bella, l’ex ballerina e amatissima giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith e l’attore e regista Michele Placido che, con le sue opere cinematografiche, televisive e teatrali emoziona da anni il pubblico. Sarà una serata imperdibile quella confezionata dalla macchina di Canzone segreta che, nella sua semplicità, è uno show che il pubblico sta apprezzando. La trasmissione può essere seguita sia in diretta televisiva che streaming collegandosi al sito Raiplay.

