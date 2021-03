Canzone Segreta/ Diretta e ospiti: da Raoul Bova a Francesca Fialdini e Gerini…

CANZONE SEGRETA: ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 MARZO

Venerdì 26 marzo, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con le emozioni di Canzone Segreta. Serena Rossi, padrona di casa disponibile e genuina, è pronta per regalare una serata ricca di sorprese al pubblico della rete ammiraglia della Rai, ma anche ai tantissimi ospiti che, nel corso della serata, si accomoderanno sulla poltrona bianca, per lasciarsi travolgere dalle emozioni che la redazione di Canzone segreta ha organizzato con l’aiuto di parenti e amici. Nella scorsa puntata, tra le sorprese più apprezzate, ci sono state quelle a Michele Placido che ha ricevuto una splendida dedica musicale dalla figlia Violante e quelle a Mika che, con il sorriso, ha provato a mascherare l’emozione che gli hanno regalato gli amici tra cui Chiara Galiazzo. Cosa accadrà, invece, questa sera?

Fabio Testi/ “Sono single, innamorato? Tante volte, da papà l'amore per il rischio ”

UN OSPITE A SORPRESA DEL 26 MARZO

Nelle prime puntate di Canzone Segreta, Serena Rossi, oltre a personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, ha ospitato anche i protagonisti dello sport italiano. Le sorprese organizzate a Marco Tardelli durante il primo appuntamento e a Ciro Ferrara durante la seconda puntata, hanno emozionato tantissimo il pubblico di Raiuno. Ciro Ferrara, oltre ad aver ricordato la grande amicizia con Diego Armando Maradona, ha ricevuto anche la sorpresa della figlia Benedetta. Anche questa sera ci sarà una sorpresa per un rappresentante del mondo dello sport? Tra gli ospiti annunciati non c’è nessun sportivo. Tuttavia, tra i protagonisti della terza puntata è previsto anche un ospite a sorpresa: sarà uno sportivo? Lo scopriremo questa sera.

Lisa Agnelli, fidanzata Fabio Testi/ "Stiamo bene, gli anni non contano nulla"

CANZONE SEGRETA: TUTTI GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Oltre all’ospite a sorpresa, sulla poltrona bianca di Canzone segreta, si accomoderanno: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear. Tutti gli ospiti vivranno delle grandissime emozioni attraverso filmati, fotografie e proiezioni accompagnati dalle note della loro canzone del cuore. Ignari di ciò che accadrà, tutti gli ospiti attenderanno il loro momento in camerino per poi lasciarsi travolgere dalle emozioni che Serena Rossi regalerà a tutti con la complicità di alcune delle persone più importanti della loro vita.

LEGGI ANCHE:

Edwige Fenech, figlio Edwin è di Fabio Testi?/ Dal flirt alla presunta paternità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA