Canzone Segreta, replica terza puntata/ Le emozioni di Raoul Bova, Gerini e D’Alessio

Torna in replica la terza puntata Canzone Segreta

La TV dell’estate propone le repliche di alcuni dei programmi di maggior successo della scorsa stagione. Rai 1 sta riproponendo le puntate di Canzone Segreta, il programma condotto da Serena Rossi che mira a sorprendere alcuni volti noti del cinema e dello spettacolo con canzoni e l’aiuto di persone a loro care. La puntata riproposta questa sera avrà ancora una volta grandi protagonisti, stiamo parlando di Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear.

La prassi è quella di accomodarsi al centro dello studio, su una poltrona bianca, e dopo qualche chiacchiera col pubblico in attesa che abbia inizio la sorpresa, cari e amici si presentano sul palco, dedicando al Vip in questione una canzone per lui speciale, lasciando che immagini e suggestioni varie facciano il resto.

Canzone Segreta, le emozioni di Francesca Fialdini e Paola Perego

Quali sono stati i momenti più emozionanti di questa puntata di Canzone Segreta, andata in onda lo scorso 27 marzo? Di certo la sorpresa fatta a Raoul Bova, che ha ricevuto la lettera della sorella Tiziana e l’esibizione sul palco di Irene Grandi e dei Neri per caso, oltre alla presenza di Manuel Bortuzzo e di suo padre Franco.

Emozionanti anche le lacrime di Francesca Fialdini a cui è stata dedicata Una carezza in un pugno, che suo padre le cantava sempre cercando di imitare Celentano. Anche Claudia Gerini non riuscirà a trattenere l’emozione durante la sorpresa a lei fatta a Canzone Segreta. Toccanti anche le lacrime di Paola Perego che ripensa alla scomparsa di suo padre e non riesce a trattenere l’emozione.

Dal colpo di scena di Gigi D’Alessio al tributo a Mia Martini

Tanti i momenti emozionanti nel corso della puntata di Canzone Segreta in onda questa sera, 20 agosto, su Rai 1 in replica. Serena Rossi in questo appuntamento sarà protagonista di una sorpresa nella sorpresa, perché uno degli ospiti giunti per fare una dedica sarà a sua volta piazzato sulla poltrona bianca. È Gigi D’Alessio che si emozionerà a sua volta nel corso del programma. Divertente, invece, il momento dedicato ad Amanda Lear. Bello anche il finale, quando Serena Rossi si esibirà sulle note di Piccolo uomo di Mia Martini, approfittandone per ricordare la donna che è per lei non solo un esempio ma che ha anche avuto l’onore di interpretare: Mimì.

