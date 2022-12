Canzoni di Natale 2022/ Playlist feste Spotify: dai classici alle più ascoltate…

Quali sono le canzoni di Natale migliori da ascoltare oggi, domenica 25 dicembre 2022? C’è tanta, tantissima scelta a disposizione, si può attingere dal repertorio classico ma anche dal repertorio moderno. Insomma, la playlist può variare a seconda dei gusti e degli ospiti presenti a casa. Ovviamente l’elenco può comprendere delle canzoni italiane, nonostante la maggior parte dei brani natalizi sia in lingua inglese. Inoltre, anche gli strumenti di ascolto possono variare: da Spotify ad Apple Music, Amazon Music, Tidal e tanti altri, senza dimenticare le radio.

Iniziamo il nostro viaggio tra le canzoni di Natale 2022 partendo dai grandi classici per i più piccoli, l’elenco è folto ed è impossibile non conoscere certe melodie. Partiamo dalle più apprezzate in assoluto: “Bianco Natale”, “Tu scendi dalle stelle”, “Astro del ciel” e “A Natale puoi”. Poi possiamo citare “L’albero di Natale”, “Questo Natale”, “Venite fedeli”, “Din don dan” e “L’orchestra celeste”. E ancora, possiamo citare altri brani per i piccini sempre apprezzati in famiglia: “Pupazzo di neve”, “Girotondo a Natale”, “Le nostre fiabe” e “Babbo Natale sei una star”.

CANZONI DI NATALE 2022: CANZONI CLASSICHE E MODERNE

Andiamo adesso a conoscere le canzoni di Natale 2022 dedicate a tutti, grandi e piccini, classiche e moderne, italiane e straniere. Partiamo dal classicone “All I Want For Christmas is You” di Mariah Carrey, per poi passare a “Santa Claus is coming to town” di Bing Crosby, fino a “Let it snow! Let it snow! Let it snow!” di Frank Sinatra e “Last Christmas” degli Wham. D’obbligo ricordare la grande attività natalizia di Michael Bublè: da “It’s beginning to look a lot like Christmas” a “Have yourself a merry little Christmas”, fino a “Feliz Navidad”. Sempre in lingua inglese ricordiamo “Santa tell me” di Ariana Grande, “Happy XMas (War is Over” di John Lennon e Yoko Ono e “Mistletoe” di Justin Bieber. La playlist non può dimenticare dei brani italiani, molti dei quali realizzati nel corso degli ultimi anni. Partiamo da “Natale allo zenzero” di Elio e le Storie Tese e “Le luci di Natale” degli 883, per poi citare il tris “A Natale puoi” di Alicia, “Gesù Bambino” di Francesco De Gregori e “Canzone per Natale” di Morgan.

