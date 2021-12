Canzoni di Natale moderne 2021/ “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey e…

È caccia alle canzoni di Natale moderne per queste feste del 2021. Tutti amiamo i grandi classici natalizi, quelle canzoni che abbiamo ascoltato almeno una volta e che spesso accompagnano le pubblicità di questo periodo. Pensiamo a Last Christmas degli Wham!, uno dei più grandi successi degli anni Ottanta, oppure a Let it snow! Let it snow! Let it snow! di B. Swanson Quartet e Frank Sinatra, brano del 1950 e cover della versione di cinque anni prima di Vaughn Monroe. O ancora a Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono, brano di protesta contro la guerra in Vietnam datato 1971.

NATALE 2021/ "Buona notizia: Dio è uscito dal Mistero per abitare con noi"

Ma, come dicevamo, c’è anche chi guarda al futuro, o quantomeno al presente, e per questo è partita la ricerca di canzoni di Natale moderne. Ne esistono tantissime e sono variegate più che mai: brani allegri o brani riflessivi, canzoni americane o canzoni nostrane, ritmo vivace o ritmo lento. Non ci resta che scoprire qualche titolo e fornirvi i suggerimenti vncenti…

Buon Natale 2021 e buon Santo Stefano/ Frasi d'auguri: “Quando tutto sarà finito...”

Canzoni di Natale moderne 2021: i nuovi classici

Il più grande classico tra le canzoni di Natale moderne risale a 27 anni fa e non possiamo non citarlo: parliamo di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, una hit che non manca nelle nostre playlist natalizie. Ma possiamo citare anche brani più recenti ed è il caso di chiamare in causa uno degli artisti in grande spolvero a Natale: parliamo di Michael Bublè. Tra i tanti titoli disponibili, vi segnaliamo It’s Begininning To Look A Lot Like Christmas. Un altro consiglio vincente ci porta a sette anni fa: il riferimento è a Santa Tell Me di Ariana Grande, una delle più grandi artiste del panorama internazionale. Non siete soddisfatti? È il turno di un’altra star mondiale: Lady Gaga è la sua Christmas Tree.

Eleonora Daniele, vigilia di Natale su Rai Uno/ “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

E ancora, tra le canzoni di Natale moderne pensiamo a Santa Claus Is Coming To Town di Tony Hadley del 2015, a Santa’s Coming For Us di Sia del 2017 e a I’ll be home for Christmas dei Pentatonix del 2014. Cercate artisti italiani? Non c’è problema: il consiglio ricade su Driving home for Christmas di Mario Biondi e su Let it snow di Giuliano Palma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA