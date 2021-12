Canzoni di Natale, playlist feste 2021/ Spotify: le più ascoltate e i grandi classici

Quali sono le canzoni di Natale con cui creare una playlist da ascoltare in questi giorni di festa? Se non avete ancora la colonna sonora delle festività natalizie, potete provvedere subito. Non può mancare ovviamente la “regina”, Mariah Carey, ma c’è un tris imprescindibile di cui fanno parte Michael Bublé e gli Wham!. Da anni spopolano, eppure non ci annoiano mai. Chiaramente va anche arricchita questa playlist con canzoni di Natale classiche e ultime uscite. In quest’ultimo caso su Spotify e le altre piattaforme di streaming potete trovate “Snowman” e “Santa’s Coming for Us” di Sia, così come “Merry Christmas” di Ed Sheeran ed Elton John.

Vi suggeriamo anche “White Christmas” di Amy Grant e “Hallelujah” dei Pentatonix. I più pigri comunque possono affidarsi del tutto a Spotify, dove infatti si trovano playlist già ricche di canzoni di Natale, così da risolvere la questione della soundtrack natalizia per pranzi, cene e momenti di gioco con parenti e amici.

CANZONI DI NATALE CLASSICHE E CONTEMPORANEE

Ma torniamo ai consigli per le canzoni di Natale. Se vogliamo restare sul classico, allora va citato Frank Sinatra con B. Swanson Quartet in “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”. Possiamo dimenticarci poi di “Feliz Navidad” di José Feliciano? Abbiamo citato Michael Bublé, che ha un vasto repertorio, del resto ha dedicato album interi al Natale. Quindi, per l’occasione vi facciamo il nome delle canzoni “Santa Claus Is Coming to Town” e “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” giusto per offrirvi un punto di partenza.

Per dare un tocco di contemporaneità alla vostra playlist di canzoni di Natale aggiungeteci pure Ariana Grande con “Santa Tell Me”, Justin Bieber “Mistletoe” e Kelly Clarkson “Underneath the Tree”. Come potete notare, la lista si sta arricchendo, ma forse manca ancora qualcosa. Ecco allora tra le canzoni di Natale più ascoltate “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms, “Rockin’ Around The Christmas Tree” di Brenda Lee per chiudere il quadro.

