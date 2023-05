Canzoni e film per la Festa della Mamma 2023/ Come celebrare la ricorrenza

Le canzoni per la festa della mamma 2023: da Bennato a Jovanotti

Dopo una lunga attesa, è arrivato il momento tanto atteso per rendere omaggio alle nostre madri: oggi, domenica 14 maggio 2023, si celebra la Festa della mamma. Come sappiamo, si tratta di una ricorrenza civile celebrata in onore della maternità e dell’influenza sociale delle madri. Tra regali e frasi di auguri, è possibile dedicare un pensiero attraverso film e canzoni.

Il Sussidiario vi offrirà qualche spunto e partiamo proprio dalle canzoni: sono tanti i brani ideali per rendere omaggio alle mamme, sia in lingua italiana che in lingua straniera. Partiamo dai grandi classici: da Viva la mamma di Edoardo Bennato a Ciao mamma di Jovanotti, passando per Portami a ballare di Luca Barbarossa e Come mia madre di Giordana Angi. E ancora, vi suggeriamo di ascoltare Mama delle Spicer Girls, Mother Love dei Queen, E yo Mamma di Coez e Tracce di te di Francesco Renga.

I film per la Festa della mamma 2023: “La prima cosa bella” di Paolo Virzì

Tante, tantissime le canzoni per la Festa della Mamma, ma anche i film non scherzano. Tra commedie, drammi, musical e altri genere, sono molte le pellicole indicate per celebrare una ricorrenza così importante. Uno dei film più indicati è la commedia “Fiori d’acciaio” di Herbert Ross, un trionfo della maternità ma anche del coraggio delle donne.

Sempre a proposito di opere divertenti, impossibile non citare “Bad moms – Mamme molto cattive”, a prescindere dal linguaggio a dir poco esplicito. Passando ai drammi, un’opera molto in linea con questa giornata è “La prima cosa bella” di Paolo Virzì, si ride e si piange. C’è un grande classico come “Piccole donne”, ma anche uno scoppiettante musical come “Mamma mia!”. Infine, tra le pellicole indipendenti vi segnaliamo “Juno” di Jason Reitman, una chicca imperdibile.

