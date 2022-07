Canzonissima di Antonello Falqui, cos’è/ Nuova edizione annunciata e mai fatta per…

Antonello Falqui, Canzonissima il suo successo più grande: ecco come funzionava il suo varietà

Canzonissima è stato un celebre programma televisivo italiano, andato in onda sulla Rai tra gli anni cinquanta e gli anni settanta. Lo show prevedeva spettacoli di comici, esibizioni di ballerini, sketch e soubrette, ma anche e soprattutto una gara di canzoni, abbinata alla Lotteria di Capodanno, in seguito ribattezzata Lotteria Italia. Una delle edizioni più importanti del programma è senza dubbio quella del 1959, realizzata dall’estro creativo di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, con Antonello Falqui alla regia e alla conduzione la showgirl Delia Scala. Con lei parteciparono Paolo Panelli e il famosissimo attore Nino Manfredi.

Forse non tutti sanno che alcuni fa, esattamente nel 2010, fu annunciata una nuova edizione di Canzonissima. Un’edizione che secondo i rumors doveva essere affidata a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis, ma il progettò non decollò a causa degli eccessivi costi.

L’inventore di Canzonissima è il mitico Antonello Falqui, morto all’età di 94 anni nel 2019. Il giorno della scomparsa del regista, i famigliari hanno salutato così il suo popolo: “Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio…potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle ore 11 nella chiesa S. Eugenio a viale delle Belle Arti a Roma”. In dagli anni 50, Antonello Falqui ha firmato programmi televisivi di grande successo come ‘Il musichiere’, ‘Canzonissima’, ‘Studio Uno’ e Milleluci’.

