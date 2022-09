Caorle, pizzaiolo scrive bestemmia su pizza/ Titolare “Situazione familiare delicata”

Caorle: pizzaiolo scrive bestemmia sulla pizza

Nelle ultime giornate su internet sta circolando la foto di una recensione lasciata ad una pizzeria del centro di Caorle, dove un pizzaiolo ha scritto una bestemmia su di una pizza, con la panna. La blasfemia, scritta a caratteri cubitali dal pizzaiolo con la panna da cucina, è ben visibile nella recensione pubblicata sul sito TripAdvisor da Enrico. Nella recensione si legge di come Enrico abbia ordinato due pizze, con il suo accompagnatore, e di come “sulla mia pizza, però, il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere con la panna” una bestemmia.

“Tutto il resto non lo descrivo”, continua la recensione della pizza con bestemmia, “titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola”. Dubbi valsi a poco, però, visto che il recensore aveva già scattato la foto pubblicata su TripAdvisor. “Ho anche pagato il conto”, conclude, “perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato nemmeno di offrire un caffè”. Insomma, lo “scherzo” della bestemmia lascaita dal pizzaiolo di Caorle sulla pizza non è piaciuto particolarmente al cliente, ma sembra trattarsi di un caso isolato al quale il titolare della pizzeria di Caorle ha prontamente risposto.

Pizza con bestemmia a Caorle: “Pizzaiolo attraversa periodo difficile”

Insomma, la recensione della pizza con “dedicata” una bestemmia da parte del pizzaiolo a Caorle è stata prontamente commentata dal titolare del locale, che ha sottolineato come si tratti di un fatto assolutamente isolato ed inspiegabile, seppur rimanga ingiustificabile. Inizialmente aveva pensato di licenziare il pizzaiolo autore dello “scherzo”, ma poi indagando sulla vicenda ha scoperto che “ha una situazione familiare molto difficile e la scritta sulla pizza, che ritengo inammissibile e intollerabile, è stato un disperato grido d’aiuto”, come ha spiegato al Corriere.

Licenziamento sventato per il pizzaiolo di Caorle autore della bestemmia, ma “sto cercando di fare in modo che rimanga a casa a risolvere i suoi problemi, continuando comunque a percepire lo stipendio”. Inoltre, le altre recensioni alla pizzeria sembrano essere in larghissima parte tutte positive, e molti frequentatori abituali del locale si sono subito schierati dalla parte del titolare. “Una delle migliori pizzerie di Caorle”, dice qualcuno, “qui siamo tutti increduli”. Inoltre, il titolare avrebbe provato a mettersi in contatto con l’autore della recensione sulla pizza con la bestemmia, “per avere modo di scusarmi in privato con lei e la sua signora”, ma non sembra ancora esserci riuscito.











