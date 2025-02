Giuseppe sotto accusa a Uomini e Donne: pesanti rivelazioni di Sabrina e Agnese in studio

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne ci svelano che è scoppiata in studio un’accesa lite che ha avuto come protagonisti Agnese De Pasquale, Giuseppe e Sabrina. Stando a quanto svela Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, a dare il via allo scontro è stata Sabrina, che se l’è presa col cavaliere perché ha deciso di fare un passo indietro nei suoi confronti, dicendosi più interessato ad Agnese. Una scelta che ha duramente toccato la dama, che è crollata in lacrime, riportando che Giuseppe le avrebbe detto “Se avessi avuto 15 anni in meno, avrei voluto un figlio da te”.

Uomini e Donne, anticipazione registrazione 4 febbraio 2025/ Salvo scarica Gemma Galgani, Agnese furiosa!

Per Giuseppe, gli attacchi non hanno però avuto fine con le parole di Sabrina, visto che è stata poi Agnese a sganciare delle bombe contro il cavaliere. In particolare, la dama ha deciso di chiudere la loro conoscenza dopo alcuni atteggiamenti scortesi di lui durante una cena fatta insieme al ristorante.

Volano sedie e insulti a Uomini e Donne: Agnese furiosa con Giuseppe

“Nel trono Over sono volate sedie”, si legge nelle anticipazioni di Pugnaloni, che svela come a lanciare la sedia in questione sia stata Agnese, replicando quello che è stato il gesto di Giuseppe al ristorante. L’uomo, infatti, avrebbe sbattuto la seduta dopo averle detto “Ho pagato io la mia parte!”. Al che, l’uomo l’avrebbe lasciata da sola al tavolo, andando via. In studio, Agnese lo ha duramente accusato e insultato, dicendogli di vergognarsi per il suo comportamento. Detto questo, la dama ha chiuso ad ogni possibile futuro insieme, mentre Sabrina ha annunciato di voler abbandonare il programma dopo l’ennesima delusione. Alla fine è stato l’intervento di Maria De Filippi a placare gli animi delle dame.

Scelta Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: chi è? Gianluca!/ Caos in studio: lei abbandona il trono, poi…