Caos all’Isola dei Famosi 2022, saltano ospitate in Honduras?/ “Intoppi sugli incontri”

Problemi all’Isola dei Famosi 2022 agli ospiti: cos’è accaduto?

Problemi all’Isola dei Famosi 2022. Arrivano indiscrezioni che svelano una presunta situazione complicata che sarebbe causata dal covid. che avrebbe fatto slittare e addirittura saltare un’ospitata in Honduras. Con un passo indietro a qualche puntata fa, ricordiamo che Ilary Blasi aveva invitato il migliore amico di Alessandro Iannoni e l’amica di Estefania Bernal ospiti in studio a volare in Honduras per fare una sorpresa ai rispettivi conoscenti. Parliamo ormai di una settimana fa: i due avrebbero dovuto essere presenti nella puntata di oggi, 23 maggio, ma a quanto pare non sarà così.

Stando infatti a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, l’amico di Alessandro potrà salutarlo solo in video: “A causa di questo intoppo covid l’amico di Alessandro (che deve convincerlo a restare) andrà in onda ma in video, (in pratica si è fatto un viaggio inutile) – fa sapere la Marzano, che poi aggiunge – e Cloe venerdì credo incontrerà proprio Estefania ma per ora sta lì a fare i bagni!”.

Ospitate in Honduras a rischio: l’indiscrezione sull’amico di Alessandro Iannoni

Pare dunque ci siano stati intoppi all’Isola dei Famosi, indiscrezione che al momento non trova alcuna conferma dai canali ufficiali del programma. Effettivamente il fatto che l’amico di Alessandro sia partito per l’Honduras e poi lo saluti solo in video, qualora confermato, paleserebbe un problema di certo non di poco cono. Sempre Deianira Marzano fa sapere che l’amico del figlio di Carmen Di Pietro sarebbe partito in Honduras per convincere Alessandro a rimanere in gioco fino alla fine. Pare, infatti, che il ragazzo non voglia accettare il prolungamento del reality al 27 Giugno. Ecco quanto scrive Deianira: “Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto all’Isola per decidere se continuare o meno. In Honduras l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo a restare #isoladeifamosi”.

