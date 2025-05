Non è partita nel migliore dei modi l’Isola dei Famosi 2025 e, stando agli ultimi aggiornamenti, la situazione è destinata a peggiorare e la produzione potrebbe dover correre ai ripari. Sì, perché dal giorno uno in Honduras ci sono stati una serie di ritiri e abbandoni che hanno messo a dura prova il cast e, di conseguenza, il programma stesso. Solo nell’ultima settimana si sono ritirati in cinque: Angelo Famao e Leonardo Brum durante la settimana, e Nunzio Stancampiano, Camila Giorgi e Spadino nel corso della diretta del 21 maggio.

L'Isola dei famosi 2025, cast rivoluzionato: "In arrivo sei nuovi concorrenti"/ Lo scoop sul reality

Ma non è tutto, perché un altro concorrente sarebbe in procinto di dire addio all’Isola. L’indiscrezione è delle ultime ore, lanciata da Deianira Marzano, e vorrebbe un naufrago in profonda crisi e ormai deciso ad abbandonare il reality, cosa che metterebbe ancor più a rischio la posizione del programma.

Mosetti e Rossetti contro Alessia Fabiani all'Isola dei Famosi: "Fa la vittima"/ "Si isola a suo favore!"

Un altro concorrente pronto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2025: “Sembra irremovibile”

“Un altro concorrente ha manifestato l’intenzione di lasciare l’Isola: – ha fatto sapere l’esperta di gossip attraverso il suo profilo Instagram – pare che la decisione sia stata presa dopo una notte difficile, tra crisi di pianto e momenti di sconforto. Gli autori stanno tentando ogni strada per fargli cambiare idea, ma al momento lui sembra irremovibile.” La crisi del concorrente, la cui identità non è stata svelata, pare abbia creato problemi anche nel gruppo di naufraghi: “L’atmosfera nel gruppo è tesa e molti iniziano a temere un effetto domino.” si legge nell’indiscrezione. Ma chi potrebbe essere il concorrente in crisi? Nel post si fa chiaro riferimento a un ‘lui’, il che restringe di molto il campo e, visto quanto accaduto durante l’ultima diretta, il nome in questione potrebbe essere quello di Mirko Frezza, che ha chiaramente minacciato di lasciare il programma.