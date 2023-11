Caos Bobo Tv, Cassano: “Non c’entrano i soldi”/ “Non si può comandare soli o in cinque…” (6 novembre 2023)

ANTONIO CASSANO SULL’ADDIO ALLA BOBO TV

Ormai è notizia che ha fatto il giro del web e, forse in maniera sproporzionata (vale la pena dirlo), ha condizionato il dialogo sul mondo del calcio negli ultimi giorni: la Bobo Tv si è sciolta. Il famoso format ideato da Christian Vieri, e condotto da quest’ultimo su Twitch insieme a Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, non andrà più in onda: non con la strutturazione che abbiamo conosciuto almeno. Vieri, nell’annunciare la grande novità, ha parlato di nuove cose che verranno introdotte, ma ha anche ringraziato i suoi compagni di viaggio dando la sensazione della chiusura di un capitolo. Illazioni se ne sono ovviamente fatte.

Chi ha pensato a uno scherzo in linea con i personaggi è rimasto deluso, intanto Adani ha commentato sui social affidandosi a una citazione da Gomorra (“il terremoto è cosa buona”) mentre l’ultimo a dire la propria è stato Antonio Cassano che, non per la prima volta, ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia dalle mani di Valerio Staffelli. L’ex fantasista ha subito sgombrato il campo da uno dei primi sospetti che si sarebbero celati dietro la separazione: “I soldi non c’entrano” ha detto, sottolineando come dal punto di vista economico sia a posto per tutta la vita. Quali sono le motivazioni, allora, che si celano dietro lo scioglimento della Bobo Tv?

CASSANO ACCUSA VIERI?

Leggendo tra le righe, pare che a decidere di cancellare la Bobo Tv nel suo format originale sia stato proprio il suo creatore: Staffelli infatti ha incalzato Cassano chiedendogli se il motivo della separazione sia stato il desiderio di Vieri di comandare, e la risposta di Fantantonio è stata emblematica perché ha affermato che “dovresti chiederlo a lui”. Una frase che, indirettamente ma nemmeno troppo, lascia intendere che sia proprio questo il pomo della discordia tra i quattro protagonisti della Bobo Tv. Anche perché poi Cassano ha incalzato, sostenendo che “le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”.

Ancora, l’ex calciatore di Roma, Milan e Inter (tra le altre) ha raccontato come lui, Adani e Ventola avessero il desiderio di proseguire la Bobo Tv come sempre, ma che “per farlo serve che si decida in quattro, non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”. Quest’ultima dichiarazione apre a nuove ipotesi, perché ci sarebbe una quinta persona che, schierata eventualmente “dalla parte” di Vieri, avrebbe portato a creare frizioni poi sfociate nello scioglimento del gruppo; probabilmente, in un futuro vicino o lontano i diretti protagonisti di questa vicenda diranno la loro anche in modo esplicito, per il momento resta il fatto che il quartetto che ha reso celebre la Bobo Tv, segnando comunque un’epoca nel mondo dell’informazione calcistica in diretta, non esiste più.











