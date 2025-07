Ancora una volta la nostra nazione rischia una ennesima infrazione, stavolta per la questione sulle concessioni balneari in Italia.

É ancora caos in merito alle concessioni balneari in Italia, dove al fine di trovare una soluzione costruttiva le autorità stanno lavorando su individuare un accordo vincente per ambe le parti. A farlo sapere è Thomas Regnier, a capo della Commissione europea e addetto al Mercato interno.

Secondo Regnier, durante un briefing affrontato con la stampa nazionale, il discorso continuativo con l’Italia sarebbe “pacifico e sereno”, e a tal proposito l’UE ha inviato una lettera a Roma (il 7 luglio di quest’anno), per cercare di arrivare ad un dunque.

All’interno della lettera la Commissione europea avrebbe spiegato il rifiuto e dissenso all’idea iniziale di indennizzare i vecchi proprietari delle concessioni balneari.

Concessioni balneari in Italia considerate illegittime

Con l’arrivo dell’estate le concessioni balneari in Italia stanno diventando un problema sempre più diffuso. Al momento per l’Unione Europea le attuali autorizzazioni potrebbero considerarsi illegittime, motivo per cui andrebbero riviste, proprio come era stato negli ultimi mesi del 2024.

Da quando l’Italia è stata contattata dall’UE per trovare un rimedio risolutivo, sono in corso dei provvedimenti al fine di poter concludere nel migliore dei modi. Purtroppo il nostro Bel Paese è già nel mirino per delle infrazioni europee, anche quest’altra sanzione disciplinare significherebbe un ennesimo fallimento del Governo Meloni.

La situazione irrisolta da anni

Al collo però c’è una situazione irrisolta che viene tramandata da anni, ovvero il contenzioso proclamato sempre dall’UE ai danni della nostra Penisola in merito all’assenza delle gare relativamente alle autorizzazioni da rilasciare agli stabilimenti balneari.

Lo scontro è iniziato 5 anni, quando Bruxelles ha citato l’inosservanza della normativa Bolkestein, in cui vengono sanciti gli obblighi – già dall’anno 2007 – di gareggiare e di mettere al bando le autorizzazioni per i lidi.

Nello specifico viene sottolineata la mancata indennità a favore dei balneari che non hanno più goduto dell’autorizzazione, così come viene espresso dall’esecutivo europeo.