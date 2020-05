Caos Contratti Serie A/ L’AIC lancia l’allarme: “Giocatori possono non essere pagati”

Pubblicità

Dall’ultimo Consiglio Federale della FIGC, oltre alle novità sulla ripresa dei campionati professionistici, pure sono emerse importanti novità anche in materia di contratti e stipendi per i calciatori, che pure non sono affatto piaciute alle associazioni di categoria. La Federazione infatti, fissando i requisiti per le licenze nazionali per la prossima stagione, ha deciso che i club potranno iscriversi anche senza aver pagato gli emolumenti del mese di marzo e aprile: basterà dimostrare che sia aperto un contenzioso con i tesserati. E inoltre la scadenza per lo stipendi del mese di maggio è stata prolungata fino al 31 agosto. Di fatto un meccanismo nato con lo scopo di posticipare il pagamento degli ingaggi, ma che rischia di privare del proprio stipendio i giocatori per mesi, come pure ha messo in evidenza Repubblica.

Pubblicità

L’AIC PROTESTA E SULLA SCADENZA DEI CONTRATTI

Di fatto con questa novità introdotta dal Consiglio Federale i giocatori, dopo gli stipendi di gennaio e febbraio, potrebbero ricevere solo quello di maggio (entro ad agosto) e poi più nulla fino al 16 ottobre: un problema che se per un big di Serie A potrebbe essere relativo, per i giocatori di Cadetteria e Serie C è problema ben più grave, pur nonostante l’approvazione degli ammortamenti sociali da parte del governo per le categorie a rischio. Ecco perché in seguito a questa norma si è alzato forte la voce dell’AIC in protesta. Lo stesso presidente Tommasi ha affermato sul sito ufficiale: “Che siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i calciatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto! Sono deluso e preoccupato”. Ma oltre alla questione stupendi, a preoccupare il mondo del calciatori è anche il prolungamento della scadenza dei contratti. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, la FIFA ha chiesto che i contratti vengano prorogati fino a fine stagione: ma la federazione internazionale come l’UEFA non ha competenza in merito e demanderà alle federazioni il compito di collaborare col governo in materia di diritto del lavoro per regolarizzare questa particolare situazione. Il contesto è davvero preoccupante, ma presto dovrebbero aprirsi nuovi tavoli di dialogo per superare anche questi nodi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA