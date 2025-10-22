Continuano a far discutere le scelte di Emmanuel Macron, che sembra aver nemici in più tra i magistrati francesi

I magistrati francesi non hanno affatto gradito che il Presidente Emmanuel Macron abbia ricevuto il predecessore Nicolas Sarkozy alla vigilia dell’incarcerazione, avvenuta ieri. E sono ancor più contrariati che il ministro della Giustizia – il post-gollista macroniano Gérald Darmanin riconfermato nel Governo “presidenziale” di Sebastien Lecornu – voglia visitare in cella l’ex Presidente gollista: prima che i giudici si pronuncino su un ricorso di Sarkozy, fra un paio di mesi.

L’ex Presidente è stato condannato a un anno di reclusione al termine di un processo su finanziamenti elettorali ritenuti illeciti, provenienti dal regime libico di Muammar Gheddafi (il dittatore di Tripoli è stato eliminato fisicamente dall’operazione Nato del 2011 fortemente promossa dallo stesso Sarkozy). È la prima volta che un ex Presidente francese finisce in carcere.

È stato Remy Heitz – Procuratore generale della Corte di cassazione e più alta autorità giudiziaria a Parigi – a dichiarare che una visita del Guardasigilli alla prigione della Santé rappresenterebbe un “attentato all’indipendenza dei magistrati”. L’alzata di scudi ha ragioni evidenti. In Francia la Quinta Repubblica gollista in vigore – anche dopo la riforma del 1993 – organizza il potere giudiziario sulla base di una rigida separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti. E questi ultimi – i “parquet” – dipendono dall’Esecutivo, a differenza dei giudici, inamovibili e in pieno autogoverno.

La condanna di Sarkozy non è stata l’unico momento recente di fortissimo coinvolgimento del potere giudiziario nella vita politica del Paese, in una fase di turbolenza senza precedenti, ritenuta dagli stessi osservatori transalpini ai limiti della crisi istituzionale (e la presidenza Sarkozy è giudicata sempre più uno spartiacque nella Quinta Repubblica, prodromo di una degenerazione deflagrata nel doppio mandato di Macron).

Nel frattempo una doppia pronuncia giudiziaria (l’ultima nel pieno della “crisi Lecornu”) sta infatti vietando a Marine Le Pen l’eleggibilità all’Eliseo. Le sentenze – che riguardano presunti illeciti nell’uso dei fondi dell’Europarlamento – restano contestatissime dal Rassemblement National, oggi largamente il primo partito francese nei sondaggi.

Ora un Presidente in piena bufera – ormai accusato anche di violazioni della Costituzione – manifesta solidarietà a un predecessore condannato e incarcerato, storico esponente di un partito che la scorsa settimana ha faticosamente confermato il suo appoggio a una maggioranza presidenziale sempre più fragile e contestata.

Ma di quanto Macron sembri ormai privo di remore nella gestione spregiudicata del potere presidenziale si è avuta prova ennesima ieri sulla questione centrale del congelamento della riforma delle pensioni. La misura-choc era stata annunciata una settimana fa da Lecornu, obbligato a concedere un pegno politico-finanziario ai socialisti in cambio dei voti di sopravvivenza all’Assemblea generale.

Il nuovo Premier aveva però profilato un atto diretto del Governo prima di fine anno: senza passaggio parlamentare. Ma la contro-riforma delle pensioni ha già registrato opposizioni impreviste già al primo esame della manovra 2026, in commissione Finanze dell’Assemblea. E – soprattutto – il taglio del rating di Parigi deciso venerdì sera da S&P ha cominciato subito a pesare: le banche francesi già lunedì sono andate tutte in rosso al listino Euronext.

Per questo due interpellanze parlamentari – una socialista e una firmata personalmente da Marine Le Pen, principale leader dell’opposizione – hanno chiesto che il dossier pensioni venga discusso dall’Assemblea. Lecornu non ha potuto che assentire: dopo essersi già impegnato a non utilizzare per la manovra il famigerato paragrafo 49.3 della Costituzione gollista (quello che due anni fa è servito al Governo Borne a varare la riforma delle pensioni senza voto parlamentare). Il passo – di per sé votato alla massima trasparenza democratica – ha però nei fatti riportato incertezza sulla crisi francese: finanziaria e politica.

È d’altronde un’incertezza che Macron intende cavalcare, sotto l’evidente pressione dei mercati. L’Eliseo infatti continua a negare che il “suo” Governo ennesimo abbia effettivamente sospeso la riforma previdenziale. È chiaro il tentativo di guadagnare tempo almeno fino a fine anno: continuando a tenere in scacco Governo, partiti e Paese.

Se l’Assemblea approverà alla fine la manovra – includendo lo stop alla riforma delle pensioni – la Francia sarà definitivamente vulnerabile sui mercati (e forse anche presso la Commissione Ue), ma Macron potrà vantare la vittoria del Lecornu-2, cioè il ritorno della stabilità politico-istituzionale interna per lui indispensabile a concludere il mandato. Se invece la maggioranza dei deputati boccerà la contro-riforma – giudicandola troppo rischiosa per la stabilità finanziaria del Paese – l’Eliseo incasserà un prevedibile alleggerimento su spread e conti francesi; nonché una paradossale conferma parlamentare della correttezza della riforma contestata da due anni.

Dovrà fare prevedibilmente i conti con la caduta del suo sesto Governo in meno di quattro anni di secondo mandato, ma stavolta per lui sarà più facile accusare il “caos parlamentare” – peraltro provocato da lui – cioè la ragione per cui nel 1958 la Francia richiamò il generale De Gaulle e varò la Quinta repubblica semipresidenzialista.

All’inizio dell’anno prossimo sarà in ogni caso più agevole chiamare eventuali elezioni legislative anticipate: carta tenuta per il momento in tasca dal Presidente a protezione ultima contro il rischio di presidenziali (cioè di dimissioni) anticipate. Nel frattempo, in mesi che si annunciano critici e decisivi per Ue e Nato, Macron continuerà a rappresentare lui la Francia, con pieni poteri.

