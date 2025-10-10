La situazione francese può far nascere un pericoloso contagio. Fa bene il Governo italiano a essere prudente sulla Legge di bilancio

Sulla base del piano messo a punto dalla presidenza americana è stato raggiunto un accordo per un cessate il fuoco a Gaza, una prima intesa tra Israele e Hamas che dovrà passare attraverso altre impegnative tappe prima di poter prefigurare una pace duratura.

I mercati non hanno mostrato reazioni particolari. “Può darsi – spiega Luigi Campiglio, professore di Politica economica all’Università Cattolica di Milano – che questo accordo fosse già incorporato nelle aspettative degli investitori e per questo non si è vista una variazione significativa sui mercati. Ciò non toglie che a livello economico potrebbe venire meno un significativo fronte di incertezza, sempre che si riesca ad avere una pace duratura, cosa non scontata”.

Intanto a Parigi non c’è ancora un Governo e non si sa come poter varare una Legge di bilancio che imporrà dei sacrifici. Quel che sta accadendo in Francia avrà ripercussioni solo interne?

No, la Francia è un primus inter pares. La situazione potrebbe deteriorarsi dal punto di vista del bilancio e dei rendimenti dei titoli di stato. E se ci fosse una crisi il contagio sarebbe sicuro, si potrebbe solo discutere della sua entità. Le conseguenze andrebbero oltre il mercato obbligazionario e indebolirebbero la struttura europea dei mercati.

Come in passato verrebbe minata la struttura dell’euro? O ne risentirebbe anche l’Ue?

Non vedrei conseguenze sull’Ue, ma certamente l’euro verrebbe messo alla prova un’altra volta. Anche per questo sarebbe opportuno che la Bce, se la situazione politica francese non migliorasse, si mostrasse pronta a intervenire, qualora fosse necessario, o trasmettesse un chiaro segnale in tal senso agli investitori.

Fa bene, quindi, il Governo italiano a cercare di uscire in anticipo dalla procedura d’infrazione europea portando il deficit sotto il 3% del Pil già quest’anno?

Assolutamente sì. Vista la situazione è meglio essere estremamente prudenti e avere un vincolo come quello rappresentato dalla procedura d’infrazione europea in meno. Un vincolo da cui la Francia difficilmente riuscirà a liberarsi già dalla prossima primavera. Tutto questo migliorerebbe sensibilmente la percezione dei mercati nei confronti del nostro Paese.

Dunque, con la manovra l’Italia compirebbe una rinuncia nell’immediato per avere un beneficio maggiore in futuro…

Sì, nel caso in cui la situazione francese non migliorasse si troverebbe meno esposta alle turbolenze dei mercati finanziari. Viceversa, potrebbe continuare a vedere ridursi i rendimenti dei Btp e quindi le risorse da destinare al pagamento degli interessi sul debito. Questo migliorerebbe i conti pubblici liberando risorse che dovrebbero essere a mio avviso destinate agli investimenti a favore della crescita. Sappiamo bene, infatti, che la stabilità dei conti da sola non basta a far crescere il Pil.

Tra l’altro il fatto che la produzione industriale tedesca ad agosto sia scesa ai livelli di vent’anni fa non è di buon auspicio.

Si tratta di una notizia indubbiamente preoccupante. C’è da sperare che si possa vedere presto un’inversione di tendenza che un po’ tutti si aspettavano dopo la riforma del freno al debito e la nascita del Governo Merz, ma che ancora non si è manifestata. Oggi diventa una strada obbligata, non solo per il bene dell’economia tedesca, ma anche per quella europea.

(Lorenzo Torrisi)

