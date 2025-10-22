La Francia ha sì un problema con i suoi conti pubblici, ma può contare sulla potenza nucleare, anche per l'indipendenza energetica

Il furto al Louvre ha completato un’immagine della Francia desolante dopo mesi in cui il Paese affronta una crisi politica e finanziaria senza soluzione. Venerdì, due giorni prima del furto, Parigi ha subito il terzo downgrade nel giro di un mese. L’ultima in ordine di tempo è stata S&P che ha tagliato il rating da AA- ad A+ notando, tra gli altri punti, l’assenza di misure significative di riduzione del deficit. Così la Francia si trova a occupare nell’immaginario politico, anche italiano, il ruolo che nel 2011 avevano l’Italia e la Grecia insieme agli altri “Pigs” (con Portogallo e Spagna).

L’ultimo downgrade, in realtà, non ha avuto particolari effetti sui mercati e, anzi, alcuni dei principali fondi di investimento globale, secondo Bloomberg, stanno cambiando i propri criteri di investimento per poter continuare a comprare obbligazioni governative francesi anche dopo i downgrade.

Ciò non significa che i problemi francesi non siano veri o che siano frutto di una narrazione in malafede dei mercati e degli investitori. I problemi sono reali perché Parigi non solo non riesce a ridurre il deficit, ma la sua politica non sembra in grado di produrre tagli e riforme che possano dare una prospettiva di riduzione. La società francese, a differenza di quella italiana del 2011, non sembra neanche lontanamente disposta a subire tagli; nemmeno quelli sulle pensioni nonostante l’invecchiamento della popolazione.

Le condizioni dei mercati non sono più quelle del 2011. Il debito pubblico non è un problema esclusivo di un piccolo gruppo di Paesi europei perché negli ultimi due anni si sono avuti fenomeni di volatilità sia sui titoli di stato americani che su quelli inglesi piuttosto che giapponesi. Il problema del debito pubblico, e di quello privato, è comune a molte economie “sviluppate” inclusa quella che emette la valuta di riserva globale.

Le discussioni sull’insostenibilità della traiettoria fiscale americana, per esempio, appartengono almeno da due anni al dibattito ufficiale in cui si esercitano banchieri centrali, segretari del Tesoro e il gotha della finanza a stelle e strisce.

La fragilità finanziaria francese si colloca in uno scenario molto diverso da quello di sempre. Cinque anni fa, prima della guerra in Ucraina e della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, le difficoltà finanziarie di Parigi sarebbero state l’unico tema sul tavolo. Oggi, invece, bisogna allargare l’analisi. Germania e Italia sono in una situazione finanziaria migliore, ma, a differenza della Francia, non hanno una potenza nucleare, né, soprattutto, sono energeticamente indipendenti per quanto riguarda i consumi elettrici.

Il basso deficit finanziario italiano o il basso debito tedesco sono due caratteristiche precarie in una fase di crisi energetica. Anzi, sia l’Italia che la Germania fanno funzionare le proprie imprese anche con l’elettricità francese; non vale invece il contrario.

A decidere se la Francia sia o meno peggio dell’Italia o della Germania concorrono più fattori alcuni dei quali non entravano in gioco nel 2011, ma oggi, invece, sono decisivi.

