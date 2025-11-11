L’inchiesta di "Report" sul Garante della Privacy ha portato alla richiesta di scioglimento da parte di Schlein (Pd). FdI prima attacca poi non si oppone

La fine della storia sembra scritta. Nello scontro tra la trasmissione televisiva Report e il Garante per la protezione dei dati personali, nessuno ne verrà fuori sano. Si deve molto riflettere su questo caso, perché forse è uno specchio dei tempi strani ed agitati che viviamo e che ci restituisce un’immagine di un Paese e di un sistema estremamente fragile.

Da una parte vi è un’authority indipendente che ha preso l’iniziativa di sanzionare la diffusione da parte di Report di un dialogo tra due soggetti privati nell’ambito di una trasmissione televisiva, dall’altro la stessa trasmissione televisiva che ha avviato una operazione di vera e propria investigazione sui comportamenti individuali e collettivi dei membri di quell’authority. Con l’obiettivo dichiarato di provarne la sua non terzietà.

Un conflitto che ci mostra quanto sia necessario tornare a parlare di cose importanti piuttosto che stare sulla superficie degli argomenti. In questa fase storica la gestione dei dati personali e la nuova frontiera dei diritti individuali messi in discussione dalle nuove tecnologie ci hanno fatto diventare merce da scambiare sul mercato. È praticamente impossibile vivere senza lasciare tracce digitali profonde delle proprie abitudini e dei propri comportamenti, consentendo, in maniera più o meno lecita, a chi ha le possibilità di farci un ritratto vendibile sul mercato dei dati.

Inoltre è ormai diffusissima l’abitudine di registrare conversazioni private e tenerle da parte in attesa dei tempi in cui possano essere utili. La semplicità dell’operazione e la grande disponibilità di spazio per la memoria fanno sì che giacciano nei dispositivi individuali ore e ore di telefonate e discussioni, tenute da parte e fatte ascoltare a nostra insaputa.

Nel caso Sangiuliano è accaduto più o meno questo e quando poi quei contenuti sono finiti nelle mani dei giornalisti, sono stati divulgati sostenendo che avrebbero avuto un certo interesse pubblico. Invece di discutere se questo fosse lecito o opportuno oppure no, si è preferito mettere in discussione l’operato complessivo di un collegio che ha mostrato, messo sotto stress dalle indagini giornalistiche, di aver avuto nel passato momenti non brillanti sul piano dei comportamenti collettivi e individuali. Debolezze utilizzate non tanto per rendere più forte il sistema, quanto per far vacillare la tesi di aver commesso un errore.

Ma la massa di scivoloni e sbadataggini messa in luce da Report rende solo evidente quanto lavoro ancora vi sia da fare su questo punto, piuttosto che legittimare l’operato di quella trasmissione. La gestione di un file ottenuto in maniera estremamente discutibile e messa in onda con motivazioni sicuramente opinabili è passata in secondo piano.

Ci abbiamo perso tutti, perché invece di discutere su come rafforzare la nostra protezione e quella dei nostri dati e ristabilire un principio di civiltà giuridica, ovvero la sacralità delle conversazioni tra marito e moglie, ci ritroviamo divisi in tifoserie volutamente cieche agli errori dell’uno dell’altro, perché chiamati a fare una scelta di campo piuttosto che a ragionare.

Il collegio dimissionario non andrà né a vantaggio della maggioranza né dell’opposizione. I soggetti sono individuati dal Parlamento e sono stati scelti secondo un criterio misto di competenza e appartenenza politica alle aree che compongono le nostre assemblee elettive. Così è la legge e così è sempre stato. Da sempre quelle posizioni sono state ricoperte da personalità certamente autorevoli, ma anche chiaramente schierati politicamente. Sarebbe di cattivo gusto pensare che se uno degli ex presidenti abbia mai ricevuto un contatto con chi lo aveva eletto, solo per questo andrebbe accusato di essere stato poco efficace o corretto. Mentre è certo che l’alto compito affidato deve essere valutato per i risultati piuttosto che solo per i comportamenti.

Infine, ulteriori elemento che deve far riflettere, i dati ricavati dai giornalisti per il servizio sui componenti dell’authority provengono evidentemente da una fuga di dati e notizie, mail, fotografie, riscontri documentali, estratti tutti dai data base della stessa authority. Il paradosso è che il luogo in cui andrebbero tenuti più riservati e segreti i contenuti e le discussioni, gli scambi di informazioni interne, si è rivelato un autentico colabrodo, al punto da far pubblicare in televisione i testi delle email interne scambiati tra componenti del collegio ed elementi della struttura tecnica.

Quale effetto possa risultare da tutto questo è una valutazione che ciascuno può fare intimamente, ma è certo è che il recinto era poco presidiato già nel suo cerchio più intimo e riservato, e ci si domanda come potrebbe quello stesso ente, che lascia trapelare così tante informazioni attraverso un’evidente fuga di contenuti, mettere tutti noi a riparo dalle ben più sofisticate, ambiziose e complesse operazioni di profilazione e tracciatura delle nostre vite che soggetti, estremamente attrezzati e competenti, hanno fatto e continuano a fare.

Di questo si dovrebbe discutere piuttosto che di viaggi in prima classe, tessere per gli aeroporti, rimborsi spese. Fatti disdicevoli, ma certamente non così importanti come la debolezza delle nostre istituzioni, incapaci di farsi rispettare anche da una trasmissione televisiva del servizio pubblico. Che di dati sensibili ne ha avuti e trattati e usati facilmente forse fin troppi.

