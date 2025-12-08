A Gaza la guerra non è in realtà mai cessata: ha semplicemente cambiato forma. E gli step previsti dal piano Trump appaiono inattuabili

Secondo l’Israel Times la Casa Bianca intende annunciare l’inizio della seconda fase del piano di pace per Gaza (il varo di una nuova amministrazione e della forza di sicurezza) prima di Natale. Il problema è che ai proclami di Trump ormai si fatica a dare credito. Nella fattispecie, come credere alla rapida nascita della “forza di stabilizzazione” se ancora risultano ben pochi i Paesi disposti ad inviare i propri soldati nella Striscia?

Il loro compito sarebbe disarmare i terroristi di Hamas: scusi, miliziano, vorrebbe consegnarmi il suo kalashnikov? È arcinoto che Hamas ha già detto più volte che non se ne parla nemmeno. E allora, cosa dovrebbero fare i soldati di pace, sparare? In pratica, fare la guerra ad Hamas al posto di Israele? Per non parlare della nuova amministrazione: con l’ANP o no, con membri indicati anche da Israele o no?

“Mentre stiamo annegando nella palude locale – scrive Carolina Landsmann su Haaretz –, Washington sta già passando alla seconda fase del suo piano di Gaza: formare un comitato palestinese tecnocratico per governare temporaneamente la Striscia e un Consiglio di pace regionale guidato da Trump, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e l’Europa. Anche l’ex primo ministro britannico Tony Blair è tornato in scena”.

In Qatar, funzionari internazionali hanno affermato che il cessate il fuoco di Gaza ha raggiunto un momento cruciale e che i negoziati sul mandato e lo schieramento della forza di stabilizzazione internazionale rimangono irrisolti.

Al Doha Forum tenutosi nella capitale del Qatar, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha detto che la forza di stabilizzazione internazionale che sarà di stanza a Gaza dovrebbe schierarsi lungo la Linea Gialla per verificare il cessate il fuoco. Ma il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha detto che i negoziati sulla forza di stabilizzazione di Gaza sono ancora in corso. Fidan ha detto che non è chiaro quali Paesi si uniranno alla forza, come sarebbe la struttura di comando e quale sarà il suo primo obiettivo.

“La fase due del piano di pace – sostiene l’analista Joshua Leifer – dovrebbe comportare la smilitarizzazione di Hamas e il dispiegamento della cosiddetta Forza internazionale di stabilizzazione, che si assumerà la responsabilità di controllare Gaza, mentre le forze israeliane dovrebbero iniziare a ritirarsi dai loro posti rimanenti nella Striscia.

Eppure, nelle condizioni attuali, è difficile vedere accadere qualcosa di tutto questo, nonostante le assicurazioni del presidente Trump. Hamas, da parte sua, ha mostrato poche indicazioni che disarmerà; si è anche in gran parte ripreso dai danni inflitti alla sua forza lavoro da Israele durante la guerra”.

C’è di più. Shira Gvili, sorella di Ran, l’ultimo ostaggio il cui corpo risulta ancora disperso a Gaza, si è rivolta ai sostenitori a Tel Aviv: “Chiedo di nuovo di ribadire la richiesta di non procedere alla seconda fase del cessate il fuoco di Gaza fino a quando Rani non sarà a casa”.

Oggi insomma la realtà è una pax illusoria, con continui sconfinamenti di guerriglieri palestinesi oltre la linea di demarcazione tra il territorio assegnato a loro e quello controllato da Tel Aviv, e conseguenti attacchi israeliani che a tutti gli effetti prolungano uno status belli mai del tutto superato.

Il tutto mentre in molte cancellerie occidentali, ma non solo, si cerca di sviluppare una strategia di ricostruzione del dopoguerra. Per il Cairo, ad esempio, la ricostruzione non è solo un atto di filantropia per i due milioni di persone di Gaza, ma fa parte del suo concetto di sicurezza nazionale, che teme un’invasione da parte di centinaia di migliaia di rifugiati palestinesi.

Intanto, emergono nuovi ed inquietanti retroscena. NGO Monitor, l’organizzazione fondata a Gerusalemme nel 2001 da Gerald M. Steinberg, specializzata nell’analizzare le attività delle ONG internazionali, in un recente report ha pubblicato documenti interni di Hamas che mettono in luce “il controllo sistematico del gruppo terroristico delle ONG straniere che operano a Gaza.

Gli agenti di Hamas descrivono la loro sorveglianza dei funzionari e degli uffici delle ONG, i metodi per manipolare i gruppi umanitari finanziati dall’estero e le considerazioni militari e di raccolta di intelligence che guidano le limitazioni che impongono all’attività delle ONG. Allo stesso modo, i documenti rivelano che le ONG erano complici di questo regime, nascondendo o minimizzando gli abusi di Hamas e accettando le sue richieste”.

Non è certo un contributo alla distensione nell’area, anzi, anche se bisogna considerare la genesi del report, probabilmente abbastanza filo-israeliano. Ma in questo ribollente calderone dove si agitano interessi odierni e antichi odi, sembra che ogni giorno nascano nuovi motivi di scontro, e al contrario venga sublimata qualsiasi istanza di vera pace, in una faida senza fine.

