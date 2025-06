LE RIVOLTE DEI MIGRANTI E LE ESPULSIONI DI TRUMP: “ANCHE ITALIANI A GUANTANAMO”

Secondo fonti qualificate dell’amministrazione USA al “Washington Post” vi sarebbero anche italiani ed europei tra i migranti irregolari espulsi dal Presidente Donald Trump nelle maxi rivolte in corso a Los Angeles e nel resto della California contro i “raid” dell’ICE, il dipartimento federale responsabile dell’immigrazione e delle frontiere. Nel caos più generale, con l’invio dei Marines per placare le rivolte in strada, i primi 9 mila espulsi dall’amministrazione Trump vedrebbero appunto anche cittadini delle nazioni alleate degli Stati Uniti, dall’Italia alla Francia passando per Germania, Irlanda, UK,Turchia e Polonia, così come Ucraina e Haiti.

In tutto secondo le fonti del WP sarebbero quasi 10mila gli irregolari che nei prossimi giorni saranno inviati dalle forze ICE e dai militari nella base USA di Guantanamo: i piani sono stati condivisi con il quotidiano americano, compresi i documenti dove viene illustrata l’operazione i espulsione dei migranti anche con passaporto europeo di origine. Verranno effettuati screening medici per valutare le condizioni di salute in vista della potenziale detenzione, sempre che non vi siano accordi con i rispettivi Paesi – come ha già fatto sapere l’Italia – per il trasferimento immediato nel suolo d’origine.

Sempre secondo i funzionari vicini alla Casa Bianca l’obiettivo della missione su Guanamano è quella di risolvere in parte le rivolte di Los Angeles ma anche di liberare spazio dei centri di detenzione sul suolo americano: secondo però la portavoce del Dipartimento di Stato Tammi Bruce, raggiunta da “Politico” e “WP”, non sarebbe affatto una novità l’espulsione e trasferimento degli immigrati illegali rei di crimini a Guanameno, «prima che vengano rimandati nel loro Paese d’origine».

GOVERNO MELONI REPLICA ALLE FONTI USA DEL WP: “ACCORDO PER TRASFERIRLI IN ITALIA”. COSA STA SUCCEDENDO

Mentre le proteste negli USA si allargano con manifestazioni nelle principali città contro i direttivi dell’ICE, con la tensione sociale e di sicurezza nazionale che resta ad alti livelli («gli agitatori sono pagati da qualcuno», ha detto ancora ieri il Presidente Trump) arrivano le prime reazioni dai Governi europei, con l’Italia in prima fila nel replicare alle (presunte) disposizioni dell’amministrazione americana sull’espulsione di italiani verso Guantanamo.

I migranti irregolari con passaporto italiano che si trovano ancora negli USA non saranno portati nel carcere della baia cubana, ma verranno trasferiti direttamente nel nostro Paese: così ha spiegato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani raggiunto stamane da Rtl 102.5 “Non stop”. Per il vicepremier, il Governo italiano ha ricevuto disposizioni dalla Casa Bianca e dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale che la base di Guantanamo sarà utilizzata «solo per clandestini irregolari di quegli Stati che non accettano i rimpatri», dunque non per gli italiani.

Da tempo il Governo Meloni ha concordato con gli Stati Uniti di essere pienamente disposta a ricevere gli irregolari, «sempre nel loro pieno rispetto dei diritti individuali», specifica il Ministro Tajani, Quanto affermato dall’Italia, nei fatti, contraddice le fonti anonime del WP che invece sostenevano che i singoli Paesi non sarebbero stati avvisati delle imminenti espulsioni e detenzioni a Guantanamno.