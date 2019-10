CAOS M5S?/ “Ogni espulsione sono 50mila euro l’anno in meno per Casaleggio”

Dieci anni fa, il 4 ottobre 2009, nasceva ufficialmente il Movimento 5 Stelle, dopo i “meet up” lanciati da Beppe Grillo nel 2005 e il “V-Day del 2007. In dieci anni passano dall’irrisorio 1,72% alle elezioni siciliane e dal 2,44% di quelle romane del 2008, quando ancora erano liste civiche denominate “Amici di Beppe Grillo”, al boom del 2013, quando con oltre il 25% il M5s diventa il primo partito della Camera. E poi l’ingresso al governo con il 30% del voto nel 2018. Cosa resta di quel movimento antagonista, contro tutto e tutti? Secondo Paolo Becchi, filosofo del diritto, primo ideologo del movimento, “a dieci anni di distanza il M5s è diventato un partito come gli altri disposto ad allearsi con il partito della casta per salvare la poltrona”. Non solo: nel movimento tira aria di scissione da tempo. Proprio in questo decennale alcuni cosiddetti “scettici” hanno dato vita alla “Carta di Firenze” in cui si fanno richieste precise: attribuzione della piena proprietà della piattaforma Rousseau, oggi della famiglia Casaleggio, al Movimento e un’assemblea nazionale per una riforma dello statuto e il superamento della figura del capo politico. Secondo Mario Suttora, anche lui partecipante ai primi meet up e poi diventato criticissimo del Movimento, giornalista e scrittore, “si tratta di richieste legittime che ogni associazione di adulti ha al proprio interno, ma essendo il Movimento una setta, subisce il dominio del figlio del padrone dopo che il padrone è morto, e quelle richieste non si potranno mai realizzare”.

Chi sono gli autori della Carta di Firenze? È da tempo che si respira aria di malcontento all’interno di M5s.

È facile ipotizzare che siano coloro che hanno già fatto dichiarazioni pubbliche di critica come la Lombardi, la Ruocco, la Lezzi, forse anche Toninelli. Trovano il coraggio di parlare solo dopo aver perso il posto.

Che ripercussioni ci potranno essere?

Se il Movimento non fosse la setta che è, ci sarebbe una maggioranza assoluta che chiederebbe cose minime come in ogni associazione di persone adulte, e che non dovrebbe subire il comando del figlio del padrone quando il padrone è morto. Dopo tanti discorsi contro la meritocrazia e i familismi, il M5s è un partito-proprietà privata, proprio come quello di Berlusconi che loro tanto hanno criticato. Come se oggi venisse imposto Pier Silvio Berlusconi alla leadership di Forza Italia.

Paolo Becchi, ex ideologo del Movimento, dice che il Movimento non è più quello di dieci anni fa. È così?

Certo, è da tempo che è diventato così anzi peggio. Negli altri partiti, anche nella Lega, esistono statuti precisi. La stessa Giorgia Meloni, leader carismatica di Fratelli d’Italia, rispetta uno statuto dove non è indicata come socio fondatore. Il problema non sono gli organi politici comunque inesistenti, ma il fatto che il partito vero è Rousseau che è di proprietà dei soci fondatori, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio.

La Carta di Firenze potrà portare scompensi alla presenza al governo dei pentastellati?

No, assolutamente. Quelli che sono al governo stanno fissi e tranquilli dove sono, hanno appena evitato di sparire mettendosi con il Pd e adesso non mandano tutto all’aria. La stessa cosa vale per deputati e senatori.

Sembrava che Di Maio volesse fare un proprio gruppo parlamentare, cosa c’è di vero?

Se e quando verranno ulteriormente dimezzati dal secondo abbraccio mortale, questa volta del Pd dopo quello della Lega, non lo sappiamo, ma tutto è possibile. C’è poi da tenere presente la figura di Conte che sta emergendo prepotentemente.

A cosa porteranno questi mal di pancia? Emorragia di voti, scissione, una nuova blindatura da parte di Casaleggio?

Blindature di Casaleggio no, perché ha capito che ogni senatore che espelle sono 50mila euro all’anno in meno per lui. Non fanno più espulsioni come nella passata legislatura.

Una possibile scissione invece?

Finché deputati, senatori e ministri possono stare al governo non ci saranno scissioni, perché sanno che in caso di elezioni uno su due torna a casa.



