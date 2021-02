Caos M5s, ribelli invocano nuovo voto su Rousseau/ Lezzi chiede la testa di Crimi

Dopo giorni di polemiche e discussioni, continua a regnare la tensione in casa M5s. L’esito del voto sulla piattaforma Rousseau – il più risicato di sempre – ha dato il via libera all’ingresso dei pentastellati nel governo Draghi, ma i ribelli non hanno intenzione di fare passi indietro. I dissidenti, guidati da Barbara Lezzi, invocano un nuovo voto su Rousseau e la petizione lanciata su Change.org nelle scorse ore ha già raccolto centinaia di adesioni.

Nel mirino dei critici M5s la mancata unione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell’ambiente per il nuovo istituto per la Transizione ecologica, chiesto fortemente da Beppe Grillo. Senza dimenticare altri dettagli del nuovo esecutivo che non sono piaciuti agli esponenti grillini, a partire dall’ingresso in maggioranza degli storici nemici di Forza Italia.

CAOS M5S, BARBARA LEZZI IN TACKLE SU CRIMI

Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul caos in casa M5s, le voci su una scissione non si sono placate, soprattutto dopo l’addio al Movimento di Alessandro Di Battista. Tanti esponenti di spicco hanno manifestato disappunto per le scelte dei vertici, pensiamo a Danilo Toninelli, ma la più intransigente è certamente Barbara Lezzi. L’ex ministro per il Sud ha rimarcato su Facebook: «Chiediamo che venga immediatamente indetta nuova consultazione con un quesito in cui sia chiara l’effettiva portata del ministero e che riporti la composizione del Governo. E’ evidente che, in assenza di riscontro, al fine di rispettare la maggioranza degli iscritti che hanno espresso altra indicazione, il voto alla fiducia deve essere NO». Poi una frecciatina al reggente Vito Crimi: «P.S. Gentile Capo Politico, in qualsiasi altro Paese e in qualsiasi altra forza politica, lei avrebbe tratto le più onorevoli conseguenze anziché minacciare espulsioni».

Questa mattina ho inviato, insieme ad alcuni colleghi, una mail al Capo Politico, al Comitato di garanzia e al Garante… Pubblicato da Barbara Lezzi su Sabato 13 febbraio 2021

