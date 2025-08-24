Caos Milan: secondo Fabrizio Corona, Alex Jimenez avrebbe insultato pesantemente Massimiliano Allegri attraverso Instagram.

CAOS MILAN: JIMENEZ CONTRO ALLEGRI?

Il caos Milan è già scoppiato dopo la prima giornata di campionato? Forse anche prima, almeno stando a quanto riporta Fabrizio Corona che, come sappiamo, non per la prima volta lancia notizie e indiscrezioni anche “scomode” sul mondo del calcio, dal famigerato scandalo scommesse ad altro.

Questa volta l’ha fatto dal proprio canale Telegram, e nell’occhio del ciclone finirebbe Alex Jimenez. Specifichiamo: la notizia è tutta da verificare, per il momento l’unica fonte è quella dello stesso Corona che ha accusato Alex Jimenez, riportando una schermata da Instagram in cui compare il nome del terzino spagnolo del Milan.

Ora: i messaggi sarebbero risalenti allo scorso martedì, quattro giorni prima dell’esordio rossonero in Serie A con tanto di sconfitta casalinga per mano della Cremonese, neopromossa e passata a San Siro grazie al gol di Federico Baschirotto e Federico Bonazzoli (rete bellissima). Ebbene, in questi messaggi – che Corona dice siano stati inviati a “un’amica” Jimenez non usa mezze misure e bolla Massimiliano Allegri come “allenatore di m….”.

I messaggi poi andrebbero avanti, con l’accusa al tecnico livornese di non capire nulla, eccetera eccetera. Ripetiamo: tutto da verificare, per il momento possiamo solo riportare l’indiscrezione come lo stesso Fabrizio Corona l’ha fatta emergere.

CAOS MILAN: L’ANTEFATTO

Questo caos Milan, se verificato, avrebbe in realtà un antefatto che risale alla prima metà di agosto. In quel caso era stato Franco Ordine, giornalista notoriamente e storicamente vicino alle vicende rossonere, a rivelare come Alex Jimenez si fosse reso protagonista di qualche ritardo agli allenamenti della squadra (si parla di tre volte) e di come Allegri l’avesse presa tutt’altro che bene. Come punizione l’allenatore aveva spedito il terzino ad allenarsi con il Milan Futuro, la seconda squadra nata lo scorso anno e immediatamente retrocessa in Serie D; un provvedimento che sicuramente non avrà reso felice Jimenez.

Il quale, tuttavia, sabato sera contro la Cremonese era in panchina e nel secondo tempo è anche entrato in campo subito per sostituire Pervis Estupiñan, il nuovo acquisto che si è trovato parecchio in difficoltà nel corso della serata. Se confermate, queste voci del forte malessere di Alex Jimenez nei confronti di Massimiliano Allegri deriverebbero facilmente da quanto riportato da Ordine; adesso bisognerà eventualmente fare luce su questo mistero, certamente la sconfitta interna contro la Cremonese in tal senso non ha aiutato e il caos Milan potrebbe essere solo all’inizio, ora dovrà essere bravo Allegri – insieme alla società – a rasserenare gli animi in vista della prossima partita dei rossoneri, già molto importante.