Caos passaporti/ Federturismo: “167mila persone non sono potute partire nel 2023, ecco cosa serve”

Si parla del caos passaporti stamane negli studi di Uno Mattina, e ospite vi era Marina Lalla presidente di Federturismo che ha denunciato: “Nel 2023 167mila persone non sono potute partire per i passaporti non arrivati in tempo quindi 300milioni di ricavi andati in fumo”. Trefiletti dei consumatori, ospite anch’egli a Uno Mattina, ha aggiunto: “Non c’è solo l’aspetto turistico con una perdita notevole, ma l’Italia è l’ottavo Paese del mondo per l’economia, abbiamo importazioni, esportazioni, fiere ed esposizioni da visitare quindi oltre il turismo c’è una perdita per l’economia molto importante, noi esportiamo 600 miliardi di euro all’anno, è una questione fondamentale per la nostra economia, turismo e affari.

Di nuovo Marina Lalla: “E’ un problema solo italiano, è vero che nel post pandemia c’è stata una richiesta superiore alla normalità, ma ci troviamo soltanto noi strozzati da questa burocrazia e difficoltà. Per fare il passaporto serve lo Spid e prenotarsi, poi bisogna pagare il bollettino alla posta o dal tabaccaio, cose obsolete che si possono risolvere via digitale. C’è un problema di ottenere il documento in tempi ragionevoli e con facili modalità”. Girolamo Laconiti della Polizia di stato ha aggiunto: “C’è un aumento importantissimo delle richieste dei passaporti, già tante volte si è detto del covid e della brexit, si è passato da 1,7 milioni di passaporti nell’era pre covid e nel 2023 ne abbiamo prodotti più di 2,5 milioni ma non basta”.

CAOS PASSAPORTI IN ITALIA: “IL 10% ABBANDONATO NELLE QUESTURE”

“Le cause sono tante – ha continuato – c’è anche un’ansia che porta al desiderio dell’accaparramento, oltre il 10 per cento dei passaporto giacciono nelle nostre questure. La cosa più importante è risolvere il problema delle persone che devono curarsi, lavorare, studiare ma anche semplicemente per turismo. Va introdotto un sistema che consenta un modo agevole e tempestivo per erogare il passaporto. Serve una migliore organizzazione dell’agenda elettronica”.

L’esponente della polizia ha ricordato anche l’inizio da ieri del progetto Polis, anche se in soli due comuni, che permette di richiedere il passaporto alle poste. “Siamo messi talmente male che tutto aiuta, ma comuni con meno di 15mila abitanti sono davvero pochi” ha commentato Marina Lalla sull’iniziativa. “Noi chiediamo che i fondi del PNRR per la digitalizzazione vengano veicolati velocemente sui passaporti, abbiamo bisogno di risolvere in massimo due mesi questo ingolfamento”.

