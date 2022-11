CAOS SIRIA/ Il “doppio gioco” della Russia che alimenta lo scontro Israele-Iran

La Siria è l’unico paese che ha sostenuto incondizionatamente e immediatamente l’aggressione russa contro l’Ucraina. Fa parte del piccolissimo “Club of Five”, che si è opposto alla condanna della Russia da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo scorso giugno, è stato anche il primo paese a riconoscere l’indipendenza delle regioni di Donetsk e Luhansk, determinando la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Ucraina.

TRA LIBIA E ALGERIA/ Le mani di Turchia e Russia sul gas che serve all'Ue

Già nel 2018 Damasco aveva riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud in Georgia. Contro tutto e contro tutti, e in ogni circostanza, la Siria rimane l’alleato più fedele di Mosca in Medio Oriente.

Un’alleanza sigillata a metà degli anni ’50, fatta di convergenze ideologiche con il partito Baath, nazionalista e socialista, che portò al potere nel 1970 Hafez El-Assad, padre dell’attuale dittatore. Nonostante un raffreddamento ai tempi di Mikhail Gorbaciov, i legami privilegiati tra i due paesi sono sopravvissuti alla scomparsa dell’Unione Sovietica, all’interno di un Medio Oriente principalmente sotto l’influenza americana dagli anni ’80. In cambio di aiuti economici, politici e militari, Damasco offrì a Mosca un’apertura verso il Mediterraneo, concretizzata nella creazione nel 1971 di una base militare sovietica nel porto di Tartous.

RISULTATI ELEZIONI ISRAELE 2022/ Diretta spoglio: almeno 61/120 seggi per Netanyahu

Dopo aver sperimentato alti e bassi, l’alleanza russo-siriana è stata gradualmente trasformata in tutela durante la guerra civile siriana. Dal 2011, la Russia attraverso la sua potenza mantiene al potere Bashar al-Assad, ponendo il veto alle varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A partire dall’8 luglio 2022, la Russia ha usato il suo potere di veto 17 volte, anche per limitare gli aiuti umanitari a milioni di rifugiati della guerra civile.

Con il disimpegno americano dal teatro del Vicino Oriente, gli Stati Uniti aprirono le porte alla Russia. Il 30 settembre 2015 è iniziato ufficialmente l’intervento militare a Mosca in Siria, il primo al di fuori dei confini del paese dalla fine della guerra in Afghanistan nel 1989 e prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2022. La Russia prenderà gradualmente il controllo del paese, proteggendo Bashar al-Assad.

Bollette imprese Italia 70% più care di Spagna-Francia/ Nonostante più fondi Governo

A differenza delle forze occidentali, che hanno concentrato le loro azioni militari contro Daesh e altri gruppi islamisti, la Russia si riserva i colpi più duri per moderare gli oppositori della dittatura siriana. Negli ultimi sette anni, oltre 50.000 soldati russi hanno partecipato alla guerra in Siria, secondo le stime ufficiali, inclusi “consiglieri” che supervisionano l’esercito di Bashar el-Assad e la polizia militare, costituiti principalmente da battaglioni delle repubbliche musulmane del Caucaso russo. I suoi membri, schierati nelle località occupate dai ribelli, come ad Aleppo, e nelle “zone di de-escalation” istituite in diverse regioni, hanno fatto regnare il terrore con il rafforzamento delle milizie composte da mercenari. In combinazione con i 6.000 bombardamenti aerei rivendicati dall’aviazione russa, si dice che gli abusi dei russi sul campo abbiano causato almeno 5-10.000 vittime. Le immagini di città e villaggi devastati in Siria assomigliano a quelli dell’Ucraina dopo il passaggio dell’esercito russo. In un certo senso, la Siria è stata un laboratorio per le guerre di Putin.

La Russia attualmente ha tre basi permanenti in Siria. La base navale di Tartous è la più antica e la più importante a livello strategico. Fornisce accesso non solo al Mediterraneo, ma anche al Mar Nero e persino all’Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra. Istituita nel 1971 come struttura portuale per la fornitura della Marina russa, è diventato un vero porto militare che ospita permanentemente diverse navi missilistiche, tra cui sottomarini, nonché edifici di trasporto che garantiscono consegne tra Sebastopoli e Siria. Dal 13 al 15 febbraio 2022 è stato un teatro per le manovre di navi da guerra, preparatorio al conflitto ucraino. La base di Tartous è protetta in modo sicuro dalle batterie della difesa aerea S-300, leggermente meno moderne rispetto agli S-400. Questa attrezzatura ovviamente non ha alcuna utilità contro i ribelli privi di aviazione. Tuttavia, potrebbero servire a imporre una “zona di non volo” al di sopra della Siria nel caso in cui Israele, probabilmente sostenuto dagli Stati Uniti e dagli europei, volesse agire militarmente contro l’Iran.

La seconda base è aerea e si trova a Hmeimim, a nord-ovest. Fu costruita in fretta nell’estate del 2015, a margine di un aeroporto civile, per ospitare gli aerei russi usati per combattere i ribelli siriani. Diverse dozzine di aerei ed elicotteri sono ora installati in hangar sicuri sotto la protezione di sistemi antiaerei S-400 a lungo raggio – fino a 1.400 chilometri – che potrebbero essere utilizzati in una guerra diversa da quella condotta ufficialmente contro la guerriglia debolmente equipaggiata.

La terza base militare, denominata ufficialmente “Air Command Office”, è stata creata nel 2019 a Qamichli, la principale città curda nel nord-est della Siria, a pochi chilometri dal confine turco. Oltre agli elicotteri, questa base ospita missili terra-aria S-400 e aerei da combattimento SU-35, l’ultimo gioiello dell’industria militare russa, la cui gittata arriva a 3.600 chilometri.

Se la presenza russa in Siria è ufficiale, quella dell’Iran rimane in gran parte clandestina, tranne che per gli israeliani. Il loro ministro della Difesa, Benny Gantz, ha dichiarato in una conferenza a New York il 12 settembre che l’Iran sta costruendo industrie terroristiche in Siria per i propri bisogni. Di recente, ha iniziato a costruire industrie nello Yemen e in Libano. Questa tendenza deve essere fermata. Allo stesso tempo dei russi e sotto la loro protezione, gli iraniani hanno approfittato della guerra civile per stabilirsi in Siria per un lungo periodo, come hanno fatto per quarant’anni in Libano attraverso Hezbollah. Indipendentemente dai capricci dell’accordo nucleare, la guerra tra Israele e Iran è iniziata diversi anni fa. E il suo campo di battaglia principale è in Siria, dove le basi clandestine delle guardie rivoluzionarie e quelle di Hezbollah sono il bersaglio di attacchi spesso notturni. Atti di autodifesa per Israele. Manifeste violazioni della sua sovranità per la Siria. Questi attacchi, a cui la Siria non è generalmente in grado di reagire, sono spesso “autorizzati” dalla Russia che, in questo contesto, sono sia protettivi nei confronti dei siriani che complici degli israeliani. Un “doppio gioco” che potrebbe presto finire. Un patto con il diavolo dietro gli abbracci e i colpi amichevoli tra Putin e Netanyahu nascondono un patto di cooperazione militare, i cui dati devono rimanere segreti. Ha coinciso con l’inizio dell’intervento militare russo in Siria.

Era alla fine di agosto 2015. L’esercito russo aveva appena schierato i suoi primi aerei da combattimento per bombardare i ribelli siriani. Israele si è quindi preoccupata per il mancato controllo dello spazio aereo siriano, che negli ultimi cinque anni gli aveva permesso di attaccare non meno di quindici depositi di armi e convogli che trasportavano missili terra-aria a lungo raggio e missili terra-mare per Hezbollah in Libano. Per discuterne, Benjamin Netanyahu si recò personalmente a Mosca. Chiese al suo “amico” Putin di creare un’area “di non volo” vicino al confine israeliano-siriano. Anche se il presidente russo, dopo aver rifiutato questa proposta, si accordò con il suo omologo per stabilire un meccanismo congiunto di “riduzione” al fine di prevenire possibili scontri accidentali. Questa azione era così importante che Netanyahu fece il viaggio a Mosca tre volte in dodici mesi, durante i quali parlò anche al telefono più di dieci volte con Vladimir Putin.

Una delle conseguenze tra israeliani e russi è la condivisone di molte informazioni riservate. Dopo la guerra in Ucraina, lo stato ebraico ha rafforzato i suoi legami con il campo occidentale. Putin, da parte sua, ha attaccato gli ebrei della Russia, creando un clima ostile nei loro confronti, in particolare attraverso procedimenti legali volti alla chiusura dell’agenzia ebraica, un’organizzazione responsabile dell’emigrazione in Israele. Da quando Yaïr Lapid ha inequivocabilmente condannato i “crimini di guerra” commessi dai russi in Ucraina, Mosca sempre meno facilita le incursioni israeliane sulla Siria. La luna di miele tra Israele e Russia rinascerà? Vedremo.

Il risultato della guerra in Ucraina sarà in ogni caso decisivo per il Medio Oriente. Una sconfitta russa potrebbe portare non solo Israele, ma anche alcuni paesi arabi a rafforzare i loro legami con un potere americano restaurato. Questa possibile sconfitta potrebbe incoraggiare i mullah a rinunciare davvero alla dimensione militare del loro programma nucleare? È improbabile.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI













© RIPRODUZIONE RISERVATA