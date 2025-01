In questi minuti sta succedendo il caos nella stazione centrale di Milano. Da poco prima delle ore 8:00 di oggi, sabato 11 gennaio 2025, sono infatti segnalati molteplici ritardi a causa di un guasto che si è verificato sulla linea elettrica.

Il Corriere della Sera, attraverso il suo sito web, parla di ritardi lungo la tratta che da Milano porta a Genova (e viceversa), ma anche da Milano a Bologna, e da Milano a Venezia. Stando a quanto spiega Trenitalia attraverso il suo sito web, al momento sono in corso delle verifiche da parte dei tecnici di Rfi, e i controlli sarebbero concentrati lungo la linea elettrica che dalla stazione centrale di Milano va a quella di Lambrate, quindi è probabile che il guasto sia proprio lì.

Sciopero trasporti e scuola 10 gennaio 2025/ Milano e Roma, mezzi Atm e Atac regolari: nessun disagio

CAOS STAZIONE CENTRALE MILANO, L’AVVISO DI TRENITALIA

Una situazione di caos dicevamo sopra al punto che è la stessa Trenitalia che consiglia di non prendere il treno, o di cercare di limitare gli spostamenti su rotaie se non strettamente necessari, aggiungendo quindi se possibile di riprogrammare quei viaggi che sono rinviabili. In poche parole, si consiglia di non recarsi in stazione a meno che non si tratti di un viaggio vitale: non una buona nuova per tutti coloro che oggi avrebbero dovuto prendere il treno.

Tassa sul libretto di circolazione, la fake news è virale/ Interviene l'Aci: “Non dovrete pagare 26 euro”

Il Corriere della Sera precisa che sulla Milano-Torino i treni sono al momento regolari, mentre sono in ritardo numerosi convogli dell’alta velocità, ma anche intercity e regionali sulle tratte di cui sopra, per un totale di almeno venti treni che stanno subendo delle cancellazioni ma anche dei ritardi superiori alle due ore o dei cambiamenti di percorso.

CAOS STAZIONE CENTRALE MILANO, I TRENI INTERESSATI

Per quanto riguarda i treni ad Alta Velocità direttamente coinvolti nel caos della stazione centrale di Milano, e che hanno un ritardo superiore ai 60 minuti, troviamo quello che da Venezia deve raggiungere proprio la centrale di Milano delle ore 5:39, quindi il Brescia-Napoli delle ore 6:42, ma anche il Torino-.Napoli delle 6:50, e ancora, il Torino-Salerno delle 7:00, poi il Milano-Salerno delle 7:10, quindi il Milano-Trieste delle 7:45, poi il Milano-Bari delle 7:50, il Milano-Venezia delle 8:15, e infine il Milano-Napoli delle ore 8:30.

Sciopero trasporti e generale 10 gennaio 2025/ Atm, Atac, info e orari dello stop dei mezzi pubblici

La situazione è in aggiornamento di conseguenza è probabile che a queste tratte segnalate dal Corriere della Sera se ne aggiungano a breve molte altre. Inoltre viene segnalato che alcuni treni non fermano in stazione centrale a Milano, leggasi il Roma-Bardonecchia delle ore 6:00, il Genova-Venezia delle 6:58 e il Torino-Reggio Calabria delle 10:00, mentre il Roma-Milano delle 5:10 ha terminato la propria corsa a Rogoredo. Vi consigliamo comunque di visitare i siti web e gli spazi social ufficiali di Trenitalia visto che l’elenco dei convogli bloccati, in ritardo o cancellati va aggiornato di minuto in minuto: attendiamo anche noi aggiornamenti su quando si risolverà il guasto.