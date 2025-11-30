In Sudan Russia e Usa sostengono sia Al Burhan che Dagalo (RSF). E gli Emirati fanno affari con Cina e USA, mirando ai porti

Il Sudan (e il Corno d’Africa) come laboratorio del multilateralismo, dove addirittura Russia e USA sostengono l’una o l’altra parte in conflitto secondo il momento. Dietro ci sono interessi economici che riguardano oro, materie prime e il traffico commerciale Cina-Africa.

Un contesto in cui gli Emirati Arabi Uniti, spiega Marco Di Liddo, direttore del CeSI, Centro studi internazionali, puntano a controllare i porti, fondamentali per mettere mani sul passaggio delle merci. Per far questo, a seconda della convenienza, fanno affari con i cinesi e gli americani. Insomma, un tutti contro tutti in cui contano solo gli interessi. Un contesto nel quale la fine della guerra civile in Sudan tra l’esercito di Al Burhan e le RSF (Rapid Support Forces) di Dagalo è un miraggio.

Darfur: centinaia di bambini non accompagnati arrivano a Tawila/ "Scappati da El Fasher, i genitori uccisi"

Gli Emirati hanno un ruolo fondamentale nella crisi del Sudan, sostenendo le RSF, tanto che il numero due dell’esercito nemico di Al Burhan, Yasser al-Atta, li accusa di aver comprato il silenzio dell’Occidente sulla loro guerra razziale. Quanto conta Abu Dhabi in questa crisi?

L’accusa agli emiratini di aver comprato il silenzio dell’Occidente è esagerata. Di certo garantiscono aiuti finanziari (il denaro del contrabbando dell’oro sudanese riciclato negli Emirati) alle RSF di Dagalo. Forniscono anche assistenza militare in termini di armi, munizioni e soprattutto droni. Da quando i russi hanno cambiato la loro posizione riaprendo il dialogo con la giunta militare di Al Burhan, gli Emirati sono diventati l’attore principale di riferimento delle RSF.

Nigeria: 10 bambini e 3 donne rapite a Kwara/ Vescovi: "È crisi nazionale, ma non si parli di genocidio"

Alcune fonti sostengono che le basi emiratine danno sostegno alle RSF, ma sono punto di riferimento degli USA per le loro operazioni sottotraccia nella zona. È così?

C’è un supporto emiratino e un dialogo con gli Stati Uniti nell’area del Corno d’Africa, fermo restando che dal punto di vista della capacità militare gli americani non hanno assolutamente bisogno dell’aiuto degli Emirati, più che altro possono sfruttare la loro penetrazione politica ed economica nella regione per avere qualche appoggio in più.

Gli attori stranieri in Sudan giocano su più fronti?

In Sudan si è creata una strana situazione che vede gli Stati Uniti e la Russia giocare un po’ a ping pong: i russi sostengono i ribelli quando il governo centrale, la giunta militare, è costretta a cedere alle pressioni statunitensi, viceversa quando Al Burhan torna a dialogare con i russi perché non è soddisfatto dell’aiuto americano ed europeo ecco che gli Stati Uniti vanno a legittimare in maniera indiretta, tramite i canali emiratini, le Rapid Support Forces.

Più di 20 cristiani uccisi in Congo e Mozambico/ L'ISIS rivendica gli attacchi: "Decapitazioni e incendi"

Quali sono gli interessi in gioco?

Ci sono due filoni principali: il primo riguarda lo sfruttamento dell’oro nella parte sud del Paese, nel Darfur, magari un giorno da estendere, in presenza di altre ricerche geologiche, anche alle terre rare. L’altro fattore è la concessione di infrastrutture militari a Port Sudan, cui sono interessati i russi, laddove l’obiettivo degli Stati Uniti è impedire a Mosca di costruire una base in mezzo al Mar Rosso.

La strategia degli Emirati Arabi Uniti, invece, qual è?

Hanno una strategia di penetrazione molto ampia nel Corno d’Africa che punta come prima cosa sullo sviluppo delle infrastrutture portuali attraverso la DP World (multinazionale della logistica, nda). È una strategia che riguarda la parte settentrionale del Corno d’Africa, il Somaliland e il Puntland, ma che porta fino in Kenya, Tanzania e Mozambico. L’ obiettivo è controllare i porti della regione per l’importanza che hanno lungo l’asse commerciale Cina-Africa. Ma vogliono anche avere accesso a minerali ad alto valore (come l’oro) e praticano il land grabbing (l’accaparramento delle terre, nda), per risolvere un problema strutturale, quello dell’approvvigionamento alimentare.

Gli Emirati forniscono droni cinesi alle RSF, quindi hanno a che fare anche con Pechino: sono gli effetti del multilateralismo imperante?

Siamo in un mondo in cui non ci sono più le “barriere all’ingresso” che c’erano durante la guerra fredda, stabilite da sovietici e americani. In questa area si è realizzato un multilateralismo imperfetto, a forte impronta regionalistica: ogni Paese si ritaglia una nicchia di intervento, dove può giocare un ruolo preminente rispetto ad altri, e per farlo è disposto a parlare su ciascun dossier con il partner più conveniente. È la linea diplomatica dei BRICS e che per tutto il Sud globale ha rappresentato un marchio di fabbrica. Per questo gli Emirati collaborano con gli americani e con i cinesi senza nessun problema.

Così, però, si coltivano interessi immediati e non si pianifica sul lungo termine: è una visione che non favorisce lo sviluppo.

È una legge di mercato: se non si può imporre a un Paese una linea attraverso la convenienza o la coercizione, allora quella nazione decide di comportarsi come meglio crede. In base a quale principio gli Stati Uniti dovrebbero impedire agli Emiratini di avere una relazione con i cinesi? Seguire questa linea, con la crisi in Medio Oriente in corso, potrebbe scatenare un effetto boomerang. E poi gli USA non hanno le conoscenze degli emiratini nel Corno d’Africa. Insomma, oggi è difficile imporre una linea e in Occidente ci dobbiamo rendere conto che il modo di relazionarsi è cambiato, perché sono cambiati i rapporti di forza.

Tornando al Sudan in questo contesto, quindi, non ci sono possibilità di chiudere il conflitto?

Non ci sono prospettive perché bisognerebbe mettere insieme interessi divergenti in una nuova logica pragmatica che le grandi potenze di una volta non vogliono accettare, perché significa un loro ridimensionamento. Continuiamo a voler vivere in un mondo binario finito nel 1991, quando invece dovremmo cominciare a ragionare, è brutto dirlo, secondo logiche di politica internazionale pre-1914, quasi ottocentesche, con alleanze che cambiano, interessi che su certi punti possono andare nella stessa direzione e in altri divergere.

Qual è lo scenario che si apre, allora, per la guerra in Sudan?

La giunta militare ha rifiutato il piano di pace: non vuole che gli Emirati abbiano un ruolo importante al tavolo, perché sostengono le RSF. L’incubo della giunta è trattare con i ribelli su un piano di parità, ma l’unico modo di escluderli è tenere fuori il loro protettore. D’altra parte senza Emirati alla pace non si arriva. A meno che non si metta la giunta militare in condizioni di realizzare una vittoria schiacciante. Ma così la crisi sudanese diventerebbe ancora più orribile, un massacro villaggio per villaggio per attaccare le RSF. Si rischia di tornare alle scene del 2021, dopo la cacciata di Al Bashir, con centinaia di cadaveri che galleggiavano sul Nilo.

L’attuale Sudan finirà diviso in due? Da una parte Al Burhan, dall’altra Dagalo?

Le RSF sono un gruppo minoritario, ma particolarmente feroce, già autore di un genocidio nel Darfur. Dividere il Sudan creando un nuovo Stato dove ci saranno le RSF significa spalancare la porta al massacro di milioni di persone per poter sfruttare le miniere. E dal punto di vista politico passerebbe un messaggio preoccupante per l’Africa: un movimento ribelle, spalleggiato da fuori e con una discreta capacità militare, verrebbe premiato con acquisizioni territoriali e con l’indipendenza dopo aver violato qualsiasi principio di integrità territoriale dello Stato. Avremmo la moltiplicazione delle guerre civili.

Quindi cosa può succedere?

O si lasciano combattere i contendenti fino a che uno non prevale, fino allo sfinimento, oppure la giunta militare deve fare un passo indietro. Non accetta il fatto che le RSF controllino le miniere d’oro, ma era stato concesso loro a suo tempo da Al Bashir, che lo aveva permesso chiedendo in cambio che le Forze di accesso rapido controllassero il territorio.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI