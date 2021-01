Caos voto al Senato, Galliani fa il gesto del Var/ Video: forzista chiede la moviola!

Quella di ieri è stata una giornata rovente al Senato per il voto di fiducia al premier Conte, Adriano Galliani grande protagonista sui social network. Ma andiamo per gradi. Il presidente del Consiglio ha ottenuto il sì con 156 voti a favore, ma è scoppiato un doppio caso: parliamo del voto di Ciampolillo e di quello di Nencini, arrivati allo scadere…

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha chiesto di vedere le immagini dei due voti per valutare l’effettiva regolarità – se giunti in tempo rispetto alla chiusura del voto – e sui social network si è scatenata la classica ironia: a molti l’episodio ha ricordato quanto avviene sui campi da calcio, con il ricorso dell’arbitro al Var…

Caos voto al Senato, Galliani fa il gesto del Var: il video

Particolare attenzione è andata al voto di Ciampolillo, con la Casellati impegnata a verificare se il senatore fosse arrivato in tempo per esprimere il proprio parere oppure no. Dopo la verifica video, l’esponente forzista ha riammesso al voto Ciampolillo, che ha confermato la fiducia. E, come dicevamo, non è passato inosservato il gesto di Adriano Galliani…

Ex amministratore delegato del Milan e attuale deus ex machina del Monza, Galliani è arrivato al centro del Senato insieme ad alcuni colleghi e, rivolgendosi a un altro senatore, ha fatto un gesto che ha scatenato ilarità sul web: il dirigente infatti ha mimato il gesto del Var per sottolineare la richiesta della Casellati. Ecco il video del siparietto





