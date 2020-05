Capalbio, modulo per andarci in vacanza/ Sindaco chiede spiaggia preferita e…

Pubblicità

Un modulo da compilare per andare in spiaggia? Pensavamo di esserci liberati dell’autocertificazione, invece per trascorrere l’estate a Capalbio, piccolo comune toscano a 45 chilometri da Grosseto, bisogna fare una segnalazione scritta. Non avendo ricevuto indicazioni chiare, i sindaci delle località balneari italiane stanno giocando d’anticipo, preparando un personale di monitoraggio per contenere l’arrivo dei proprietari di seconde case. La soluzione di Settimio Bianciardi, sindaco di Capalbio, è evidentemente oltre i limiti imposti dalla privacy, perché lui chiede conto appunto di dove andranno le persone in spiaggia. La vicenda è stata ricostruita da Il Messaggero, secondo cui il primo cittadino ha inviato a tutti i proprietari di casali, appartamenti e ville un modulo da compilare prima di arrivare a Capalbio per trascorrere la vacanza in questa “piccola Atene” della Maremma. Qui infatti di solito si riversano migliaia di romani in estate. Per il sindaco è un modo «per organizzare al meglio i quattro accessi al mare e garantire la fruibilità del nastro destinato alla balneazione».

CAPALBIO, SERVE MODULO PER ANDARCI IN VACANZA

Nel modulo predisposto dal sindaco di Capalbio bisogna indicare innanzitutto se si ha intenzione di andare al mare. Poi se si andrà in uno stabilimento o se invece si preferirà una spiaggia libera. Quindi, bisogna specificare se si frequenta solitamente Chiarone, Passetto pedonale Burano, Macchiatonda o Torba. Questo per quanto riguarda le uscite “esterne”. Perché il modulo sollecita anche a indicare con precisione il numero dei membri del nucleo familiare che preferiscono andare al mare. Un calcolo non da poco per il sindaco, considerando le famiglie allargate che ci sono. Come riportato da Il Messaggero, nel modulo bisogna precisare se si vuole dare in locazione l’appartamento che si possiede in zona e quante persone può ospitare. Il monitoraggio parte dal 13 giugno e termina il 16 settembre 2020, ma va consegnato entro il 21 maggio indicando la spiaggia che si frequenterà. Una iniziativa con un buon fine, ma che sta facendo discutere, e non solo per una questione di rispetto della privacy. Pare che il sindaco abbia intenzione di far trascorrere 14-15 giorni di quarantena a chi arriva, ma come la mettiamo con le ferie?



