CAPANNONI DISMESSI/ Programmazione e bonus fiscali, quando il riuso diventa risorsa

La dismissione dei fabbricati a destinazione produttiva è un problema importante per l’economia e per la qualità del territorio. La crisi economica post 2007-2008 ha colpito, tra gli altri, anche il settore immobiliare a destinazione produttiva e commerciale del Nord-Est.

Le dismissioni dei capannoni riguardano principalmente aree industriali o ex industriali, le infrastrutture tecniche delle città (impianti per infrastrutture e servizi) le aree agricole e le strade mercato. Per queste ultime il Rapporto annuale 2018 della Direzione Studi e Ricerche di Banca Intesa evidenzia che le dismissioni dipendono dalla maggiore o minore competitività dell’offerta del settore commerciale e dall’andamento dell’economia nei distretti produttivi.

CRIPTOVALUTE/ Perché solo la Cina sa tenere a bada il fantasma che spaventa Usa e Ue

Sia i tessuti urbani più consolidati, sia le dispersioni insediative appaiono sempre più costellati da una miriade di vuoti, volumetrie inutilizzate, spazi in cerca di nuove attività. Nessuno avrebbe potuto immaginare che i molti tessuti di piccola e media impresa, le “aree traino” del dinamismo economico del paese, soprattutto dell’export del Nord-Est, potessero avviarsi verso una spirale di crescente debolezza. Le distese di edifici e capannoni industriali di medio-piccola taglia, oggi popolati da cartelli con scritto “affittasi” o “vendesi”, da un lato non rispondono alle nuove esigenze delle imprese, costrette a riorganizzare la propria produzione per rispondere alla crisi economica. Dall’altro, sono altrettanto inadeguati a rispondere a nuovi segmenti di domanda delle imprese che faticano a collocarsi negli stock di immobili a destinazione produttiva esistenti. Questi ultimi sono spesso caratterizzati da mediocre qualità, da alti costi di manutenzione e di gestione e dalla carenza di servizi alle imprese ora necessari.

SCENARIO DRAGHI/ Ita, Ilva, green, Mps: un contentino ai partiti non basta più

Tuttavia, la diffusione dei capannoni dismessi è alimentata non solo dalla cessazione delle attività produttive, ma anche da insediamenti industriali non completati, da fallimenti aziendali, da immobili sottoposti ad aste giudiziarie, sequestrati e confiscati, da eredità giacenti, dalla comproprietà dei beni. Queste fattispecie sono proprie della complessità del settore immobiliare a destinazione produttiva e commerciale.

Un altro elemento che contribuisce ad aggravare la situazione dell’abbandono di capannoni è la crisi del mercato immobiliare. Si è assistito, negli ultimi dieci anni, a una rottura del meccanismo economico più consolidato: domanda e offerta di capannoni non si incrociano più, le attività in crescita e più dinamiche si spostano all’interno di nuove aree industriali (talvolta anche in altre aree città o altri territori) di più recente realizzazione, in aree di maggiori dimensioni e meglio serviti dal punto di vista logistico. In Veneto, considerata la “patria dei capannoni”, manca una stima aggiornata delle superfici delle aree produttive-commerciali-artigianali oggi in disuso, si tratta ovviamente di un fenomeno di difficile quantificazione e in continua evoluzione. Le amministrazioni locali dovrebbero incrociare i dati provenienti da pratiche edilizie con quelli sulle imposte comunali e delle pratiche catastali, ma non hanno né il tempo, né le risorse umane (e forse anche poca volontà politica) per effettuare tali ricognizioni.

USA-CINA/ Le tentazioni di Biden e Xi che spaventano il mondo degli affari

Perfino le aste giudiziarie di capannoni, in aumento per effetto di fallimenti e crisi aziendali, vanno sempre più spesso deserte. Non solo i manufatti, ma anche le aree esterne e circostanti o perfino interi sistemi produttivi si avviano verso un progressivo “svuotamento”.

In Veneto va ricordato un miglioramento del quadro normativo che può favorire una maggiore qualità ambientale, territoriale e un aumento selettivo delle pratiche di recupero.

Tuttavia per favorire il riuso di una quota rilevante dei capannoni dismessi restano necessari ulteriori interventi di politica economica e di programmazione regionale. Il trattamento di questi temi e problemi non può essere affidato solo alle pratiche di riuso, alla pianificazione urbanistica e alla legislazione regionale in materia di governo del territorio. L’azione dei comuni dovrebbe essere supportata dagli interventi della programmazione economica regionale a favore delle attività produttive e da finanziamenti per migliorare la dotazione di servizi alle imprese e ai lavoratori nelle aree produttive.

Il riuso dei capannoni dismessi è un problema pubblico che può costituire una risorsa importante per aumentare lo sviluppo di nuove attività e la creazione di occupazione. Sono necessari interventi di politica economica basati su incentivi alle nuove attività produttive, sostegno a investimenti e innovazione e agevolazioni fiscali da parte dello Stato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA