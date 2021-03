Caparezza, Exuvia nuovo singolo che anticipa l’album/ “Il percorso di un fuggiasco..”

A quattro anni di distanza da “Prisoner 709”, torna ufficialmente la musica di Caparezza. L’artista pugliese, a sorpresa, ha annunciato l’uscita del nuovo album “Exuvia“, in uscita dal 7 maggio e che è anticipato dall’omonimo singolo. Exuvia è un viaggio nel mondo di Michele Salvemini, vero nome di Caparezza. attraverso 14 brani, l’artista pugliese racconta la propria trasformazione avvenuta nel corso di un lungo percorso che, dal passato, porta il cantautore nel presente. I 14 brani di Exuvia sono stati scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge. Sono serviti quattro anni a Caparezza per tornare sulla scena musicale e per segnare ufficialmente la sua rinascita.

Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata“, scrive “L’Exuvia è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale.Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata“, scrive Caparezza su Instagram annunciando il nuovo album.

Caparezza: “La mia Exuvia è il percorso di un fuggiasco”

Attraverso i 14 brani di Exuvia, Caparezza racconta il percorso di un fuggiasco che evade dalla propria prigionia per lasciarsi inghiottire da una selva e far perdere totalmente le proprie tracce per dare il via ad un nuovo percorso che segna la rinascita. Un album che i fans dell’artista pugliese aspettavano da tempo e con cui sono pronti a conoscere il nuovo Michele Salvemini. “Ho speso davvero tutte le mie energie per poter uscire dalla mia EXUVIA ma di questo parlerò a tempo debito”, scrive ancora l’artista pugliese che è pronto a consegnare nelle mani del suo pubblico la sua nuova musica a cui ha dedicato gli ultimi quattro anni.

