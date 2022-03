Capelli impettinabili e fragili su bimbo: è sindrome rara/ Soltanto 100 casi al mondo

Il piccolo Locklan ha dei capelli impettinabili e fragili, che lo hanno reso famoso su Instagram: la sua mamma Katelyn credeva che fossero semplicemente ricci, ma dopo qualche mese, grazie ad un medico, è venuta a conoscenza del fatto che in realtà si tratta di una sindrome rara. “È stato pazzesco”, ha ammesso la donna al Daily Mail. Le persone che ne soffrono, almeno per quanto riguarda i casi accertati, sono soltanto 100 al mondo.

La scoperta è avvenuta proprio poiché le foto del bimbo di 17 mesi, come accade di consueto, erano state pubblicate sui social network ed avevano fatto il giro del web, tanto che dato il successo la mamma decise di creargli un vero e proprio suo profilo (uncomable_locks). Il profilo del piccolo conta attualmente 17.700 follower, tra cui è capitato anche un esperto, che ha deciso di segnalare alla famiglia che non si trattava soltanto di un tratto caratteristico, bensì di una patologia. “Ci ha mandato da uno specialista, un dermatologo pediatrico presso l’Emory di Atlanta, ed è lì che siamo riusciti a ottenere la diagnosi”, ha raccontato la donna.

Capelli impettinabili e fragili su bimbo: è sindrome rara, di cosa si tratta

La cosiddetta “sindrome dei capelli impettinabili”, come riportato dal Daily Mail, si manifesta sui bambini tra i tre mesi e i tre anni, che con la pubertà e nell’età adulta mostrano via via dei segnali di miglioramenti. Il piccolo Locklan, da parte sua, ha iniziato a soffrirne a cinque mesi, quando i capelli hanno iniziato a crescere copiosamente e in modo scomposto. Erano e tuttora sono fragili, facilmente intrecciabili e completamente indomabili, oltre che chiarissimi.

La patologia, prima del successo del bimbo sul web, era sostanzialmente sconosciuta a chiunque. “Il nostro messaggio più grande è celebrare ciò che ti distingue e ciò che ti rende diverso. Informare sulla sindrome dei capelli impettinabili e poter ottenere maggiori informazioni”, ha concluso la mamma Katelyn.

