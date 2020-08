Capelli troppo lunghi, studente sospeso/ Ma la sentenza del giudice gli dà ragione

Una curiosa notizia rimbalza direttamente dagli Stati Uniti d’America: un adolescente texano, sospeso da scuola per la lunghezza dei suoi dreadlocks (trecce lunghe), non dovrà tagliarsi i capelli per tornare in classe. A stabilirlo è stato il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, George C. Hanks, Jr., il quale ha emesso questa settimana un’ingiunzione preliminare per mezzo della quale richiede al Barbers Hill Independent School District di Mont Belvieu di consentire a Kaden Bradford di frequentare regolarmente le attività didattiche ed extracurricolari senza tagliarsi i capelli. Una capigliatura, quella del giovane Kaden, che l’accompagna nel suo percorso di studi sin dalla seconda media e per rispettare il codice estetico imposto dalla scuola, quest’anno aveva deciso di raccogliere le sue trecce in una fascia, così da non contravvenire al regolamento che sottolinea che i capelli degli studenti maschi “non si estendono, in nessun momento, sotto le sopracciglia, sotto i lobi delle orecchie o sotto il colletto di una maglietta”.

“TAGLIATI I CAPELLI PER TORNARE A SCUOLA”: LA VITTORIA DELLO STUDENTE

Tuttavia, questo non è bastato alla scuola, che nello scorso mese di dicembre ha asserito che gli studenti maschi “non possono portare i capelli raccolti in uno stile che risulterebbe comunque troppo lungo qualora fossero portati sciolti”.

A Bradford, dunque, è stato detto di tagliarsi i capelli a gennaio e gli è stata inflitta la sospensione; di conseguenza, si è trasferito in un’altra scuola per concludere l’anno scolastico. Poi, però, sono arrivate la vittoria in tribunale e la possibilità di tornare nella sua vecchia scuola, il cui sovrintendente, Greg Poole, si è detto deluso dalla decisione: “Questa è la seconda ingiunzione per quanto riguarda la politica del distretto in materia di abbigliamento e toelettatura. Questa sentenza può avere un impatto potenziale su molti distretti scolastici dello stato del Texas che mantengono un linguaggio simile al codice di abbigliamento. Il Consiglio di amministrazione prenderà in considerazione le sue opzioni di appello”. Bradford, intanto, ha confessato alla CNN che non vede l’ora di tornare a scuola con i suoi amici.



