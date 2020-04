Capitan sciabola il tesoro di Lama Rama/ Su Italia 1 il film con Tuva Novotny

Pubblicità

Capitan sciabola il tesoro di Lama Rama va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 Grazie ad una coproduzione che ha interessato la Norvegia e la Gran Bretagna prodotta dalla casa cinematografica Dune Films in collaborazione con la Storm Films e la Norwegian Pirates. La regia di questa pellicola è stata curata da John Andreas Andersen il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura, il ruolo di direttore della fotografia affidato allo stesso regista mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Patrik Andren e Johan Soderqvist. Nel cast sono presenti Kyrre Haugen Sydness, Vinjar Petterson, Frodtjov Saheim, Tuva Novotny, Jon Oigarden e Odd Magnus Williamson.

Capitan sciabola il tesoro di Lama Rama, la trama del film

Ecco la trama di Capitan sciabola il tesoro di Lama Rama. Pinky è un ragazzino che oltre ad aver sempre sognato di poter partecipare ad un’importante avventura con il proprio mito ossia Capitan Sciabola, fare i conti con la perdita di entrambi i genitori e soprattutto della sua adorata Raven. Per lui la vita si è dimostrata sempre molto complicata anche perché non avendo a disposizione grandi fonti di guadagno e questo non gli permette di avere sempre da mangiare. Durante le sue ricerche per ritrovare la propria fidanzata il ragazzino si ritroverà all’interno di una pericolosa giungla alla ricerca di una misteriosa mappa di un tesoro favoloso sul quale ci sono ormai da decenni non solo alcuni importanti pirati ma anche potenti uomini d’affari e ladri di ogni genere.

Il ragazzino nonostante sappia nuotare si fa pensare per incredibile coraggio e soprattutto per tenacia. Durante questa sua piccola avventura all’interno della giungla avrà l’opportunità di fare finalmente la conoscenza del suo idolo il che si dimostrerà una incredibile esperienza personale. Il ragazzino decide quindi di stringere una sorta di atto con il proprio eroe ed in particolar modo di voler partecipare alla sua del grande tesoro nascosto in maniera tale da avere non solo un piccolo bottino ma anche e soprattutto di vivere quell’emozione che lui aveva sempre desiderato.

Il ragazzino entrerà quindi a far parte della mitica ciurma di Capitan sciabola salpando sulla sua nave per raggiungere una misteriosa isola. Per lui e per gli altri componenti dell’equipaggio sarà un’avventura anche molto pericolosa in quanto si troveranno a dover fare i conti con un pericoloso avversario di nome Barsk il quale è tristemente famoso non solo per la sua sfrontatezza ma anche e soprattutto per essere pericoloso ladro di barche e di navi. Sarà un’esperienza straordinaria che dovrà essere vissuta in una terra particolarmente ostile e selvaggia dove tutte le energie e tutti gli sforzi dovranno essere concentrati per trovare il magnifico tesoro di Lama Rama.



