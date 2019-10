Capitano Ultimo/ “La cultura dell’antimafia buttata al vento, è stato tutto un gioco”

Capitano Ultimo nuovamente ospite negli studi di Storie Italiane. Il noto colonnello dei carabinieri, colui che ha partecipato alla cattura del capo dei capi Totò Riina dopo le stragi di mafia degli anni ’90, è stato in collegamento con il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele per parlare delle motivazioni in merito alla decisione di togliergli la scorta. “Ho provato dispiacere nel leggere le motivazioni in merito alla mia scorta – spiega – perché a dire quelle cose non erano mafiosi ma funzionari dello stato, comandanti dei carabinieri, i miei fratelli che dovrebbero proteggermi e che io devo proteggere. Pensavo fosse qualcosa di sacro e solidale ma mi sbagliavo, ho visto una superficialità, ho visto la cultura di lotta anti-mafia buttata al vento. Ho visto anche i morti di mafia, ed ho pensato che per alcune persone è stato tutto un gioco”.

LA PETIZIONE ONLINE IN FAVORE DI CAPITANO ULTIMO, NUMERI DA RECORD

Un’ospitata che giunge a pochi giorni dalla testimonianza dello stesso militare dell’arma sempre al programma Rai, dopo che gli era arrivata la comunicazione ufficiale circa volontà dello stato di togliergli la scorta in quanto ritenuta persona non più a rischio. “La pericolosità di un’organizzazione – aveva spiegato in quell’occasione – non si può misurare con il decorrere del tempo, che non è l’arresto di Riina. La mafia è un progetto unico che è stato portato avanti da diverse componenti di Cosa Nostra, non si può raccontare che è stato un “gioco”, e che non c’è pericolo”. Una notizia che fatto il giro del web e che ha fatto molto scalpore, e di cui se ne è occupata anche la trasmissione Le Iene, che ha deciso di indire una petizione online affinché venga appunto ripristinata la scorta a Sergio De Caprio, il vero nome del colonnello dei carabinieri. La petizione è stata rilanciata dallo stesso Ultimo, attraverso un tweet sulla propria pagina social, in cui si legge: “#capitanoUltimo Senza #Scorta come vuole #prefetto #Pazzanese e #generale #carabinieri #Nistri Non è solo una scorta è il simbolo di una lotta anti #mafia costata #sangue , che appartiene al #popolo e non si può tradire. La petizione è il nostro grido”. Al momento in cui vi scriviamo la raccolta firme ha raggiunto quasi quota 87mila e continua a salire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA