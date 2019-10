Capitano Ultimo, tolta la scorta/ “La mafia non c’è più”. Colonnello senza protezione

Capitano Ultimo sarà ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane. Il noto colonnello dei carabinieri, colui che ha catturato il capo dei capi, Totò Riina, e sempre in prima linea nella lotta contro la mafia, non avrà più la protezione: lo stato ha infatti deciso di togliergli la scorta, perché ritenuta persona non a rischio. A comunicare il tutto era stato lo stesso militare dell’arma, con un post pubblicato sulla sua pagina Twitter fra il serio e l’ironico: «Nessun pericolo, la mafia non c’è più, è stato un gioco.Tutti invitati alla prossima cerimonia: via la tutela al Capitano Ultimo, in fondo se l’è cercata, e basta indagini, non servono più». Numerosi coloro che si sono schierati a fianco del colonnello Sergio De Caprio (il vero nome di Capitano Ultimo), a cominciare dal volto noto della televisione, Rita Dalla Chiesa, che ha sempre difeso il colonnello per via anche della perdita del padre, ammazzato anni fa proprio dalla malavita.

CAPITANO ULTIMO A STORIE ITALIANE

“Le motivazioni per la quali cercano di togliermi la scorta – ha proseguito Ultimo – che ovviamente non è un mio diritto, mi sembrano un passaggio che porta a negare la pericolosità della mafia e di Cosa Nostra e a cercare di scardinare tutti quei meccanismi che fino a oggi ci hanno consentito di vincere. Quindi questo non è un problema mio, ma dell’intera comunità. Dobbiamo tenere alta la guardia – ha quindi aggiunto e concluso – i tentativi per rendere vano e abolire il 41 bis per i mafiosi e il regime carcerario duro sono pericolosi”. Ultimo aveva arrestato il super boss 26 anni orsono, il 15 gennaio del 1993, dopo una latitanza durante più di due decadi, ben 23 anni. La scorta al colonnello De Caprio gli era stata già revocata una volta, poi, a giugno dell’anno scorso, gli era stata restituita visto che il Tar del Lazio aveva giudicato illegittima la decisione dell’Ucis.

