Il cantante Capo Plaza sarà uno dei grandi protagonisti al Radio Zeta Future Hits Live 2025, grande concerto che si terrà domenica 1 Giugno 2025. Un rapper che partito dal basso ha ottenuto sempre più consensi e dotato di grande talento viene apprezzato in tutto il panorama nazionale e non, ma vediamo chi è davvero Capo Plaza.

Il vero nome di Capo Plaza è Luca D’Orso, ragazzo nato a Salerno il 4 Aprile 1998 e che ha vissuto con la sua famiglia a Pastena, un piccolo quartiere nei pressi di Salerno. Una strada particolare e lo stesso Capo Plaza ha raccontato come ha trascorso la sua infanzia nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair:

“Pastena non è un paese centrale ne quantomeno popolare, un giorno c’è una rapina e l’altro invece non accade nulla. In questo paese ho conosciuto sia il lato buono che quello cattiva” e non possono mancare riferimenti alla famiglia: “Siamo davvero molto uniti, mio padre è un impiegato nell’ufficio delle case popolari mentre mia madre fa la contabile per mezza giornata”. La canzone di Kanye West Stronger cambia la vita del ragazzo che a 9 anni capisce qual è il suo vero sogno nel cassetto.

Capo Plaza tra la passione della musica e l’amore

La crescita di Capo Plaza nel mondo della musica è impressionante e l’artista inizia con le prime rime come Air Force One e Bubblegum e lui si è raccontato a Rolling Stone: “Facevo musica e ci trovavamo tutti insieme a fare una battaglia di rap. Passavamo tutti i giorni cosi dai 13 ai 15 anni”, poi l’artista è cresciuto ed è diventato sempre più imponente nel settore.

Capo Plaza carica il primo pezzo su Youtube a soli 15 anni con la canzone Sto Giù e pian piano il suo nome inizia sempre di più a circolare e a diventare un’icona nel settore del rap, trap e poi freestyle. Per quel che riguarda la vita privata Capo Plaza è fidanzato ormai dal 2022 con l’influencer Gaia Clerici ed i due sono un punto di riferimento per le giovani generazioni.

Inizialmente non avevano annunciato di stare insieme ma è stato lo stesso rapper a raccontarlo nel corso del podcast Podcas7_Life: “Sono fidanzatissimo da due anni e mezzo, sto bene e anzi è davvero la fine del mondo. Sinceramente sono giovane ma preferisco avere una donna che mi fa stare bene al posto di 150 che invece mi creano solo problemi”.