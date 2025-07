La sua carriera è cominciata nel 2013 grazie a YouTube, con un brano da lui scritto, “Sto giù”. Capo Plaza, nome d’arte scelto da Luca D’Orso, è nato a Salerno nel 1998 e ha scelto, dopo il successo ottenuto da quel primo singolo, di trasferirsi a Milano per fare musica.

Proprio a Milano ha cominciato a lavorare con Sfera Ebbasta, pubblicando il singolo “Tutti i giorni”, con il quale ha ottenuto notorietà. Negli anni seguenti ha collaborato con diversi artisti, facendo uscire nuovi brani e album: tra i singoli di maggior successo sicuramente “Giovane fuoriclasse”. Nel 2024, Capo Plaza ha pubblicato il suo terzo album, “Ferite”, arrivato in prima posizione in Italia: diversi i featuring di grande successo, ad esempio con Mahmood, Annalisa, Tedua, Lazza e altri ancora.

Nella vita privata, Capo Plaza è fidanzato dal 2022 con Gaia Clerici: ma chi è la compagna del rapper? I due stanno insieme da diversi anni e il loro sembra un rapporto saldo, molto intenso. La compagna di Capo Plaza è una influencer molto conosciuta: nonostante sia giovanissima ha già milioni di follower tra Instagram e Tik Tok. Nata nel 2000, ha cominciato a condividere la propria vita sui social fin da giovanissima, imponendosi come creatore ma anche come artista: diversi i singoli pubblicati.

Chi è la fidanzata di Capo Plaza

La fidanzata di Capo Plaza, Gaia Clerici, è al suo fianco dal 2022. Un amore importante il loro, cominciato dunque da diversi anni ormai. E, sulla purezza dei loro sentimenti, non ci sono dubbi. Gaia, al compagno, ha dedicato queste parole: “In un mondo egoista, noi che ci siamo presi cura della nostra anima ci terremo per mano. A te, che sei la mia anima, la mia squadra, la mia famiglia”. Un amore intenso, dunque, che prosegue nonostante le voci di crisi che tornano ripetutamente a minare la loro serenità. I due, dunque, continuano a viversi il loro amore in tranquillità.

