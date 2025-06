Capo Plaza, dal grande successo alla solitudine e l'amore per la fidanzata Gaia Clerici: "La amo follemente perché..."

E’ diventato famoso quando era ancora giovanissimo. E oggi, più di dieci anni dopo, Capo Plaza viaggia verso i cinquanta dischi di platino. Un bottino niente male per il rapper di Salerno, che gode di una notorietà sempre più ampia e in continua crescita.

Eppure non mancano e non sono mancati i problemi per l’artista campano, che molto candidamente ha ammesso che i soldi non sono tutto nella vita. Uomo di successo, felicemente fidanzato con Gaia Clerici, eppure non totalmente in equilibrio con se stesso.

“Le ferite mi hanno reso ciò che sono oggi. Fanno parte del percorso che ho fatto, sono diventate cicatrici, con cui ho imparato a convivere, anche se rimangono sulla pelle per tutta la vita”, ha raccontato in una intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair, soffermandosi sul suo vissuto e sulla sua vita privata. “Non è facile gestire il successo”, ha ammesso il cantante. “Ho subìto tante batoste nella mia sfera personale e tutto ciò che ho raggiunto ha anche dei risvolti negativi”, confida.

Capo Plaza e l’amore per la fidanzata Gaia Clerici: “Il nostro primo bacio…”

Per fortuna nella sua vita privata c’è la fidanzata Gaia Clerici, che Capo Plaza definisce come una sorta di psicologa pronta a supportarlo ed aiutarlo nei momenti difficili. Il loro amore è nato negli studi televisivi della Warner, dove si sono incontrati per la prima volta qualche anno fa. “Bazzicavamo negli stessi studi e ogni tanto ci scapava qualche like ma io ero fidanzato con un’altra persona”, racconta il ventisettenne a One more time Podcast.

“Poi mi sono lasciato e siamo andati a cena. Il primo bacio arrivò dopo due settimane, me lo ha fatto sudare”, ricorda ancora Capo Plaza. Che oggi si dichiara senza esitazioni: “La amo alla follia, ha capito la mia posizione. Sa capire qual è la mia debolezza, mi fa da psicologo. Grazie a lei sono un’altra persona, è tutto molto naturale per questo è molto bello”.

