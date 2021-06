Capo Plaza feat Aya Nakamura, video “Panama”/ Nuovo tormentone dopo Pookie?

Capo Plaza e Aya Nakamura si sono incontrati ancora una volta per dar vita a “Panama“, il nuovo singolo estratto dall’album del giovane rapper di Salerno. Lei è la cantante francese più ascoltata al mondo. Ha iniziato a postare la propria musica online nel 2014, quando fu notata da un talent scout della Warner Music France, con cui firmò il suo contratto discografico e iniziò a pubblicare i suoi lavori. Con il primo album ha raggiunto il disco d’oro, mentre con il singolo “Comportement” quello di platino.

Quella con Capo Plaza è la seconda collaborazione; infatti, nel 2019 fu registrato il remix della canzone “Pookie” di Aya, che è stato successivamente certificato triplo platino per le vendite. Oggi arriva il brano “Panama”, contenuto nell’album “Plaza – Deluxe Edition“, che riconferma l’accoppiata vincente tra la voce unica dell’artista francese e il flow di Luca (vero nome di Capo Plaza).

Il video di Capo Plaza con Aya Nakamura

E’ già disponibile su Youtube il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Capo Plaza con Aya Nakamura. Esso vede la regia di LateMilk e la produzione di Leon22 e rappresenta attraverso una metafora l’attitudine, che ha da sempre contraddistinto il rapper, ovvero la volontà di inseguire i propri obiettivi rendendosi indipendente e mostrandosi più maturo della sua età, proprio come accade al bambino che, nel video, veste i suoi panni.

“Panama” non è l’unico featuring contenuto nel nuovo progetto discografico di Plaza uscito il 18 giugno (una versione deluxe del precedente, con cinque nuovi brani): le altre due collaborazioni internazionali sono in “Envidioso” con Morad, uno dei più riconosciuti rapper in Spagna e in tutto il Nord Africa, e in “Pronto” con Tion Wayne, noto artista dell’hip hop inglese. Dopo i diversi riconoscimenti ottenuti per i passati singoli e dischi (solo con quello d’esordio ha raggiunto la vetta della Classifica FIMI Album, ndr) giunge oggi alla quarta pubblicazione da affermato rapper della scena italiana.

