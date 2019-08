CAPO PLAZA, RISSA IN UN LOCALE/ Video, fan chiedono foto: lui rimanda, poi il delirio

Capo Plaza coinvolto in una maxi rissa con i fan in un locale per una foto. Il giovane rapper classe 1998, come si evince dal video pubblicato sulla pagina Facebook “Il Rap è la mia strada”, è stato protagonista di una furiosa scazzottata mentre si trovava in un locale in Sardegna. La tensione non è scaturita nel corso di un concerto come accaduto qualche giorno fa ad un collega di Capo Plaza, Young Signorino, che sentendosi provocare da alcuni ragazzi presenti nel pubblico aveva rifilato un ceffone ad uno di loro. Stando a quanto emerso finora, infatti, sembra che Capo Plaza si trovasse in un ristorante per cenare tranquillamente quando un gruppetto di persone si sarebbe avvicinato per richiedere una foto insieme a lui. Il rapper, sentendosi disturbato, avrebbe rifiutato il selfie e a quel punto la tensione è aumentata fino ad esplodere… E le immagini circolate sui social nelle ultime ore parlano in tal senso molto chiaramente.

CAPO PLAZA, RISSA IN UN LOCALE

Non è chiarissima la dinamica dell’accaduto, non si sa se tra Capo Plaza e i sei ragazzi che lo hanno preso di mira siano volate parole grosse prima di passare alle mani, fatto sta che il video pubblicato sulla pagina Facebook “Il Rap è la mia strada” è emblematico della violenza che ha caratterizzato la rissa nel locale della Sardegna. Sedie buttate all’aria e utilizzate come oggetti contundenti, rumore infernale, urla, calci e pugni in pieno volto mentre il rapper, atterrato, continuava a scalciare da terra per rispondere a quello che è sembrato essere un vero e proprio pestaggio. Tra i commenti al video c’è anche quello di un testimone “indiretto” dell’accaduto, che ha scritto: “Io ero a Porto Rotondo l’altra sera (8 agosto), l’ho sentito suonare fino alle 5 e non sapevo di questo fatto. Ho visto solo la macchina della polizia che aveva un ragazzo tutto tatuato con loro…“. Ma cosa è successo esattamente? Se lo chiedono in molti.

LA VERSIONE DI CAPO PLAZA

Visto il clamore mediatico suscitato dalla pubblicazione del video della rissa, Capo Plaza ha deciso alcune ore fa di intervenire sulla sua pagina Instagram per fornire la sua versione dei fatti. In una Instagram Stories, il rapper ha scritto: “Mi state chiedendo in tanti come sto perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo. Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata per chiedermi una foto, io gli ho risposto che l’avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti coinvolti nella rissa, ed è andata com’è andata. Non sono una persona violenta, non prenderei mai l’iniziativa di alzare le mani su qualcuno, chi mi conosce lo sa, alla fine non mi importerà di cosa penseranno gli altri, so chi sono e non ascolterò le voci. Il luogo dove sono nato per fortuna mi ha insegnato a difendermi quando qualcuno vuole fare l’arrogante e anche per questo sarò sempre grato a Salerno. Mi fa schifo la violenza ma mi fa schifo ancor di più chi senza alcun motivo aggredisce me e i miei amici. Non parlerò più dell’accaduto, ma ricordate che gli artisti sono persone, non manichini né scimmie da intrattenimento. Nulla è più importante del rispetto“.





