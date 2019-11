Capo Verde, italiana uccisa a Boa Vista/ Marilena Corrò ammazzata da connazionale?

Una donna italiana è stata uccisa in quel di Capo Verde. La vittima, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, si chiamava Marilena Corrò, era originaria del trevigiano, ed aveva cinquantadue anni. Stando a quanto sottolineato dai colleghi de Il Gazzettino, citando fonti locali, la donna sarebbe stata ammazzata nella sua casa adibita a Bed & breakfast, situata nella località di Sal Rei, in quel di Boa Vista. Il corpo è stato ritrovato nella giornata di martedì 26 novembre, ma è molto probabile che l’omicidio risalga alla sera precedente. Sembra infatti che i vicini di casa abbiano sentito delle urla provenire dal residence dove viveva la signora Corrò, nella serata di lunedì, e il pomeriggio seguente il corpo della stessa è stato rinvenuto senza vita in un serbatoio che viene solitamente utilizzato per la raccolta dell’acqua. Le indagini sono scattate immediatamente e al momento non è ben chiara la causa di morte, fatto sta che Marilena potrebbe essere stata picchiata violentemente prima del decesso.

CAPO VERDE, ITALIANA UCCISA A BOA VISTA: INTERROGATO UN ITALIANO

Il principale sospettato del delitto risulta essere al momento l’uomo che gestiva lo stesso Bed & breakfast, un altro italiano di età compresa fra i 45 e i 50 anni, che è a capo appunto della struttura “APaz”, e che è già stato fermato dalla polizia locale per un interrogatorio. In base alle prime indiscrezioni emerse pare che l’uomo avesse avuto un alterco verbale con la Corrò a seguito di alcuni debiti riguardanti l’affitto dello stesso B&B, e non è da escludere che lo stesso abbia deciso di uccidere la donna come ritorsione, anche se, ripetiamo, si tratta solamente di ipotesi preliminari che andranno confermate o smentite nelle prossime ore. La vittima si era trasferita da Treviso a Capo Verde un anno e mezzo fa circa, nel 2018, e aveva preso in mano l’attività del padre Luciano, dopo che per anni aveva gestito un’altra struttura ricettiva nel Borgo Cavour.

