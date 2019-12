CAPODANNO 2020, AUGURI/ Frasi e messaggi d’autore: ironia, saggezza, poesia

La notte di San Silvestro è alle spalle. E se l’avete trascorsa facendo baldoria è probabile che questa mattina abbiate in programma di fare centinaia di auguri di Capodanno 2020 agli amici e ai parenti con cui ieri non vi siete sentiti. Se volete colpire il vostro interlocutore con una frase d’auguri non scontata, che non lo porti – per intenderci – a rispondere con il più classico degli “anche a te e famiglia”, allora provate a puntare sull’ironia. Da una raccolta di messaggi proposta dal portale Studentville ci sentiamo di consigliarvene un paio molto ironici: “Trenitalia informa che i trenini per i festeggiamenti del Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio. Auguri!”. Se invece avete qualche amico tifoso del Milan, alle prese con la sua Ibra-mania, provate allora a puntare sulla “questione svedese”: “FlecieAnonNouov! Pardon, a causa della crisi gli auguri li ho dovuti comprare all’Ikea! Te li monti tu quando hai tempo!!!”.

AUGURI CAPODANNO 2020: LA FILASTROCCA DI GIANNI RODARI

Se avete la fortuna di vivere in una famiglia numerosa sapete bene che i più frenetici all’idea dell’arrivo del nuovo anno, chissà perché, sono proprio i bambini. Se il Natale è per eccellenza la loro festa, il giorno di Capodanno i più piccoli vengono invece quasi “trascurati”. Eppure basta poco a farli sentire importanti. Per esempio una filastrocca dell’inimitabile Gianni Rodari. Il componimento più adatto per l’occasione è senza dubbio “Filastrocca di Capodanno”. Eccone i versi: “Filastrocca di Capodanno:/fammi gli auguri per tutto l’anno:/voglio un gennaio col sole d’aprile,/un luglio fresco, un marzo gentile;/voglio un giorno senza sera,/voglio un mare senza bufera;/voglio un pane sempre fresco,/sul cipresso il fiore del pesco;/che siano amici il gatto e il cane,/che diano latte le fontane./Se voglio troppo, non darmi niente,/dammi una faccia allegra solamente”. Che ne dite di farla imparare ai bambini per Capodanno?

CAPODANNO 2020, AUGURI CON LE FRASI D’AUTORE

L’enigma irrisolto che si presenta ogni anno su quali siano le migliori frasi d’auguri da inviare per Capodanno può essere sciolto in qualche modo affidandosi soltanto a qualche penna “dotta”. No, non ci siamo montati la testa già ad inizio 2020, diciamo soltanto che ci sono degli autori che nel corso della storia c’hanno facilitato il compito e sarebbe davvero un peccato non sfruttare le loro citazioni. Leggete ad esempio la frase dello scrittore Victor Hugo: “Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore”. Se siete amanti della filosofia non potete prescindere dalla frase di Lucio Anneo Seneca:”Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberano l’animo dalle meschinità”. Chiusura all’insegna della saggezza con le parole di Friedrich Hebbel, poeta e drammaturgo: “Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere niente di più”.



