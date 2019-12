Capodanno 2020, Concerti Gratis/ Notte di San Silvestro: programma nelle piazze

E’ caccia ai concerti gratis per questo Capodanno 2020. In tutta Italia, nelle principali piazze del paese, si festeggerà l’arrivo del nuovo anno, in compagnia di artisti e cantanti di fama internazionale. Sbirciando sul web è facile intuire che in tutta Italia ci sarà da divertirsi, con molti eventi gratuiti e tanta, tantissima musica. A cominciare da Agrigento, dove in Piazza Luigi Pirandello si esibisce Gue Pequeno. Al Sud Italia la scaletta è molto interessante, con Anna Tatangelo protagonista ad Agropoli in provincia di Salerno. Il suo concerto, però, si svolge mercoledì 1 gennaio e non il 31 dicembre. Ad Alghero in Sardegna abbiamo una lunga lista formata da Emis Killa, Roy Paci, One Two One Two (Radio M2O) nell’area portuale a partire dalle ore 22. Ad Arezzo, invece, si esibiscono Frankie HI-NRG e Ivreatronic in Piazza Grande a partire dalle ore. Ingresso ovviamente gratuito.

Concerti Capodanno 2020, Notte di San Silvestro: appuntamenti da non perdere

La lista di appuntamenti per i concerti gratis di Capodanno 2020 è davvero folta. A Bari si riuniscono J-Ax, Renga, Nek, Fabrizio Moro, la coppia formata da Raf-Tozzi e Rovazzi per una serata scoppiettante con tanto di diretta su Canale 5. Tra gli altri ospiti nella serata barese figurano J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e i talenti della scuola di Amici 19. Si prosegue con Kong a Bologna e Gue Pequeno ad Agrigento in Piazza Luigi Pirandello. A Castelsardo (Sassari) i Boomdabash, a Catania Max Gazzè e Fargetta in Piazza Duomo, mentre a Genova Tedua, Giusy Ferreri. A Milano, invece, è la volta di Myss Keta, Coma_Cose e Lo Stato Sociale.

Capodanno 2020, a Padova c’è Fabri Fibra

Per i concerti di Capodanno 2020 la scelta è davvero ampia in tutta Italia. Artisti di spessore animeranno tutte le piazze del paese, dal Nord al Sud Italia. Dal programma si evince una scaletta davvero interessante, che prosegue con l’ospitata di Fabri Fibra a Padova. Ad Olbia, invece, tocca ad Elisa mentre a Pescara, Mercoledì 1 gennaio, ci saranno gli Stadio. Agenda fitta di impegni per i romagnoli, visto che a Rimini toccherà a MAHMOOD & EMMA, Alex Farolfi, Chicco Giuliani e Rudy Zerbi e Alberto Urso, THE KOLORS e SHADE. Nella capitale invece spazio a Carmen Consoli, Skin, Priestess al Circo Massimo. Non resta dunque che sfogliare la margherita scegliere per godersi con spensieratezza l’ultimo giorno dell’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA