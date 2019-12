Capodanno 2020, cosa fare a Napoli/ Festa con Bollani, Daniele Silvestri e Livio Cori

È già tutto pronto a Napoli per il Capodanno 2020, quindi se non sapete cosa fare, sappiate che avete vasta scelta. Per salutare il 2019 e accogliere il nuovo anno sono stati organizzati diversi eventi, a partire dal tradizionale concerto di Piazza del Plebiscito. Ma anche altre piazze partenopee si riempiranno per l’occasione. Il sindaco Luigi de Magistris comunque parteciperà al brindisi a Piazza del Plebiscito, poi a mezzanotte ci saranno i fuochi d’artificio, che potranno essere ammirati dal Lungomare di via Caracciolo e da Castel dell’Ovo. Si farà festa anche nel vicino Borgo Marinari e alla Rotonda Diaz. Radio Kiss Kiss sarà l’emittente radiofonica ufficiale dell’evento: trasmetterà in diretta lo spettacolo. Chi salirà sul palco che verrà allestito a Piazza del Plebiscito? Tra le star più attese ci sono Daniele Silvestri, Stefano Bollani e Livio Cori. Si esibiranno sul grande palco di circa 40 metri quadrati con oltre 200 metri quadrati di led, di fronte a Palazzo Reale con alle spalle la Basilica di San Francesco di Paola.

CAPODANNO 2020, COSA FARE A NAPOLI: CONCERTO IN PIAZZA PLEBISCITO (E NON SOLO)

La festa comincerà alle 21.30 e ovviamente culminerà a mezzanotte col brindisi, a cui parteciperà il sindaco Luigi de Magistris. Ma dopo la festa per il Capodanno 2020 non finirà a Napoli. Dopo la mezzanotte si esibirà Livio Cori sul palco del Plebiscito, poi all’1.30 ci saranno i fuochi d’artificio. Lo spettacolo pirotecnico caratterizzerà dunque le prime ore del nuovo anno, con la folla di cittadini e turisti che affolleranno il lungomare come da “tradizione” da Chiaia a Mergellina. Ma sono previsti altri appuntamenti a Piazza Vittoria, dove sono previsti altri concerti, e al Borgo dei Marinari, dove ad esempio ci sarà musica dance revival anni ’70 e ’80, mentre gli appassionati di musica latino-americana potranno divertirsi nello spazio antistante la sede dell’ex facoltà di Economia. Discoteca all’aperto con musica house ed elettronica alla Rotonda Diaz, ma sono tanti anche i locali privati dove si organizzeranno eventi a tema.

